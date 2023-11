Ogromne pieniądze płyną do Rydzyka. Kuriozalny plan na ratowanie małżeństw

Lux Veritatis Tadeusza Rydzyka zaplanowała stworzenie 10 audycji skierowanych do młodych osób, które planują małżeństwo i rodzicielstwo, a także do niezdecydowanych zakochanych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił wykazać się hojnością.

Fundacja Rydzyka z kolejnymi pieniędzmi od rządu PiS

Fundacja toruńskiego redemptorysty otrzymała pieniądze z programu „Po pierwsze Rodzina!” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort rozdysponował 17 mln zł na działania organizacji, które „za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny”, a także „integrujące społeczność lokalną we wspólnych działaniach na rzecz rodziny”. Lux Veritatis wystartowała z projektem „Wygraj małżeństwo” i zdobyła 450 tys. zł.

Osobom decyzyjnym spodobał się pomysł na cykl, którego celem jest „stworzenie pozytywnego wizerunku małżeństwa, jakim jest związek kobiety i mężczyzny oraz przekazanie odbiorcom wiedzy, konkretnych wskazówek i podpowiedzi dotyczących dorosłości, odpowiedzialności, rodziny, małżeństwa i macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstw”. Odbiorcy mają dowiedzieć się, jak dzielić zadania między małżonków i jak rozwiązywać konflikty. Każdy z odcinków ma trwać ok. 15 minut.

Wirtualna Polska, która dotarła do odnośnych dokumentów, przekazała, że szukanie informacji do cyklu zostało wycenione 10 tys. zł, przygotowanie scenariuszy na 12 tys. zł, zaś produkcja – na 290 tys. zł. Montaż dźwięku i obrazu to koszt rzędu 80 tys. zł, a 5 tys. pochłonie przygotowanie napisów. Tyle samo wyniesie umieszczenie materiałów wideo na platformie VOD TV Trwam. Realizacja dziesięciu zwiastunów poszczególnych odcinków będzie kosztować 21 tys. zł. Kampania promocyjna została zaś wyceniona na 5,4 tys. zł.

Media Tadeusza Rydzyka notują spadki

W ofercie przesłanej do ministerstwa widnieje zapis, że stała widownia TV Trwam to ponad 3 mln osób, zaś jednorazowej audycji – ok. 500 tys. Na tej podstawie oszacowano, że nowy poradnik będzie oglądało 550 tys. Polaków. Telewizja Rydzyka notuje jednak poważny spadek oglądalności. W 2022 roku katolicka stacja straciła 20 proc. widzów.

Zgodnie z wyliczeniami Wirtualnej Polski od początku rządów PiS biznesy związane z Tadeuszem Rydzykiem otrzymały z państwowych instytucji i spółek co najmniej 379 428 695 zł. Część pochodzi właśnie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: m.in. ok. 190 tys. zł na emisję spotów w ramach kampanii społecznej „Rodzina polska – wolna od przemocy” czy ok. 200 tys. zł za kampanie „Emerytura bez podatku” i „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska