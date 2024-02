Ogromny koszt naprawy Black Hawka i patologie w policji. Kierwiński zapowiedział wyniki audytu

Wyniki audytu ws. m.in. wybuchu granatnika w budynku Komendy Głównej Policji, incydentu ze śmigłowcem Black Hawk w Sarnowej Górze oraz polityki kadrowej ministerstwa będą znane "pewnie na koniec tego tygodnia, najpóźniej na poniedziałek, wtorek w przyszłym tygodniu" - powiedział Marcin Kierwiński.

- Rzeczywiście to jest gigantyczny koszt - dodał minister spraw wewnętrznych, odnosząc się do kosztów naprawy śmigłowca. Jak dodał, jest to koszt "wyższy niż 2 mln zł.".

Audyt w MSWiA. Kierwiński o nieprawidłowościach w policji

- To, co najbardziej szokujące w tej sprawie, to to, że w ministerstwie nie zakończono postępowania szkodowego. To dopiero my to zrobiliśmy. Oznacza to, że osoby potencjalnie odpowiedzialne, nie zapłaciłyby nic za to, co się stało. W dodatku osoba, która pilotowała, dostawała później podwyżki. Nie jestem w stanie tego zrozumieć - mówił Kierwiński na antenie TVN24.

Minister zabrał również głos na temat gen. Jarosława Szymczyka i wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Do zdarzenia doszło pod koniec 2022 roku. Granatnik miał być prezentem od ukraińskich służb. Jak się okazało, broń nie eksplodowała sama z siebie

- To był taki mechanizm: pan Szymczyk był usłużny wobec władzy, więc dostawała nagrody, a jak przydarzały mu się takie incydenty, tak to nazwijmy, to władza go kryła, bo był usłużny. Policja traciła reputację i wizerunek, a panowie Kamiński i Wąsik bawili się w najlepsze - przekazał Marcin Kierwiński.

- Pan Szymczyk dostawał nagrody i podwyżkę na odejście od pana ministra Kamińskiego. To jest najbardziej bulwersujące w tej sprawie. Trudno wymierzyć, jak wielkie straty dla policji przyniósł wybuch tego granatnika. Tą sprawą poważnie powinna się zainteresować prokuratura - dodał.

Szef MSWiA dodał, że gen. Szymczyk powinien ponieść konsekwencje. - Po tym incydencie powinien był od razu wylecieć. To jest mój największy zarzut wobec panów Kamińskiego i Wąsika, jeżeli chodzi o to, co działo się w policji - ocenił Kierwiński.

Źródło: Radio ZET/TVN24