Olga Semeniuk-Patkowska słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Co wiemy o posłance PIS?

Olga Semeniuk-Patkowska to znana działaczka polityczna, posłanka związana z partią Prawo i Sprawiedliwość. Wzięła udział w wyborach parlamentarnych 2023. Kandydowała do Sejmu z 5. miejsca listy PiS w okręgu olsztyńskim. Semeniuk-Patkowska uzyskała mandat posła, otrzymując 14 183 głosy. Chociaż debiutuje w sejmie, pierwsze kroki w polityce stawiała wiele lat temu. W latach 2009-2010, gdy Michał Dworczyk był doradcą Lecha Kaczyńskiego, Semeniuk odbywała staż w kancelarii prezydenta. Kariera polityczna posłanki potoczyła się dość szybko. W mediach Olga Semeniuk-Patkowska zyskała popularność głównie dzięki swoim kontrowersyjnym wypowiedziom i wpisom w mediach społecznościowych. Co wiemy o posłance?

Olga Semeniuk-Patkowska: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Olga Semeniuk-Patkowska urodziła się 5 grudnia 1988 w Warszawie. To tutaj, na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie. Wykształcenie zdobywała również na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i w studium w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Semeniuk-Patkowska pisała w tygodniku “Wprost” i miesięczniku “Parlamentarzysta”. W 2011 roku zaczęła działać w Forum Młodych PIS, następnie została “prawą ręką” Michała Dworczyka: działała w kilku organizacjach (m.in. Fundacji Wolność i Demokracja).

Olga Semeniuk-Patkowska: kariera polityczna

Olga Semeniuk-Patkowska w latach 2016–2019 pracowała jako doradczyni Michała Dworczyka w Ministerstwie Obrony Narodowej i Kancelarii Premiera. Od 2018 roku pracowała w radzie miejskiej Warszawy, jednocześnie na początku 2020 roku została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Pod koniec października tego samego roku została powołana na tożsame stanowisko w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologi. W sierpniu 2021 Semeniuk otrzymała, z rąk premiera Mateusza Morawieckiego, akt powołania na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Jednocześnie zaczęła pełnić funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Tego samego roku wybrano ją na przewodniczącą Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. 26 października 2021 awansowana przez Mateusza Morawieckiego na sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Olga Semeniuk-Patkowska już raz próbowała swoich sił w wyborach, w 2019 roku. Wtedy nie udało jej się uzyskać mandatu. Po przegranej pisała na Twitterze (X): “Warszawa przegrała autentyczność! Zrobię wszystko, byście nie mogli oderwać ode mnie wzroku i słuchu!”.

Olga Semeniuk-Patkowska: życie prywatne, mąż

Olga Semeniuk-Patkowska jest żoną Piotra Patkowskiego, który obecnie obejmuje funkcję prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Wcześniej od kwietnia 2020 roku Patkowski był wiceministrem finansów. Ślub Semeniuk i Patkowskiego odbył się w listopadzie 2022 roku. O swoich uczuciach para chętnie opowiada w mediach. “Miłość w polityce” Patkowski i Semeniuk odnaleźli w samym środku pandemii.

– 11 listopada poszliśmy na pierwszy spacer w Parku Moczydło na Woli. Kupiłem kwiaty, które wtedy nie było łatwo dostać – opowiadał Patkowski w rozmowie z „Super Expressem”.

Patkowski chętnie mówił też o tym, jaką żoną jest posłanka PiS...

– Kto rządzi w naszym małżeństwie? Każdy, kto nas choć trochę zna, to wie, a ci co nas lepiej znają, to nie mają żadnych wątpliwości. Rządzi Olga, ale w większości spraw mamy zbieżne zdanie, co ułatwia sytuację – stwierdził.

Para nie ma dzieci, jednak zgodnie przyznają, że w przyszłości chcieliby powiększyć rodzinę.

Olga Semeniuk-Patkowska: poglądy

Olga Semeniuk-Patkowska słynie z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi. Jest przeciwniczką Unii Europejskiej i wiele razy mówiła publicznie, że Unia Europejska powinna zostać rozwiązana. W programie publicystycznym “Punkt widzenia” mówiła m.in., że "rola Kościoła w państwie jest rzeczą fundamentalną".

– Dobrobytu mieszkaniowego nie będzie, jak nie będzie dbałości o Kościół, o historię i o Polskę. Nie będzie tego, absolutnie – oświadczyła na antenie Polsatu.