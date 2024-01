Media: Kaczyński odda władzę w PiS. Wiemy, co teraz się wydarzy

Jarosław Kaczyński stara się ucinać plotki o swojej politycznej emeryturze. Jednak po wyborach parlamentarnych 2023 w środowisku PiS jest coraz więcej głosów w sprawie zmiany przywództwa. Były premier Mateusz Morawiecki w "Gościu Radia ZET" w styczniu powiedział wprost, że "chciałbym wystartować w zaszczytnym wyścigu" o fotel szefa PiS.

We wtorek Onet poinformował, że klamka zapadła. "Tym razem - jak twierdzą nasze źródła - deklaracja Jarosława Kaczyńskiego o ustąpieniu z funkcji prezesa ugrupowania ma być definitywna i ostateczna. A sam lider Prawa i Sprawiedliwości, który dotychczas już kilkukrotnie zapowiadał przejście na polityczną emeryturę, miał zakomunikować swoją decyzję już kilka tygodni temu tylko wybranym współpracownikom ze ścisłego kierownictwa partii" - napisał portal.

Jarosław Kaczyński odda fotel prezesa PiS. Onet: nie będzie "delfina"

Decyzja Kaczyńskiego była trzymana w tajemnicy przed działaczami i opinią publiczną, aby nie wzniecać politycznego zamieszania. - To nie jest czas na wzniecanie skrywanych od dawna konfliktów, które wcale nie zniknęły po oddaniu władzy, a jedynie się nasiliły. Walka o przywództwo nie jest nam teraz potrzebna - mówił jeden z bliskich współpracowników prezesa PiS, cytowany przez Onet.

Inny polityk partii Kaczyńskiego dodał: - Nie będzie żadnego delfina ani politycznego spadkobiercy, jak to wy dziennikarze lubicie opisywać. Według Onetu założyciel PiS chce, aby jego następcę wskazał kongres partii.

Portal podkreślił, że Morawiecki został wręcz skarcony przez partyjną wierchuszkę za niedawną wypowiedź w "Gościu Radia ZET". "Niektóre relacje z tej partyjnej narady opisują wręcz krzyczącego Kaczyńskiego, któremu wyskok w radiowym studiu Morawieckiego bardzo się nie spodobał" - dodał Onet.

Poza byłym premierem o schedę po Kaczyńskim chce walczyć Beata Szydło, Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek. Nie wszystkim w Prawie i Sprawiedliwości pasuje perspektywa wewnętrznej walki o władzę. - Bez Jarka nie ma PiS-u i Zjednoczonej Prawicy - dodaje inny polityk ugrupowania Kaczyńskiego.

Do zmiany swojej decyzji prezesa PiS namawiają m.in. Adam Bielan, Stanisław Karczewski czy Ryszard Czarnecki - podkreślił portal. Pytani o opinię ws. zmiany lidera politycy PiS pozytywnie wypowiadają się o byłym ministrze edukacji. - Przemek (Czarnek - red.), jeśli stanie do wyścigu o fotel prezesa PiS, to może go wygrać - komentują.

Z kolei najmniejsze szanse dają Morawieckiemu. - To Mateusz od lat uważany był za wybrańca i delfina prezesa. Teraz, gdy zbliża się ta najważniejsza rozgrywka, to już na jej starcie wzbudził gniew i niezadowolenie całej partii, z prezesem Kaczyńskim włącznie. To nie najlepszy dla Mateusza prognostyk, choć jako pierwszy miał odwagę powiedzieć wszystkim wprost, na czym mu najbardziej zależy. Nikt już nie ma co tych intencji złudzeń - tłumaczył jeden z informatorów Onetu.

Źródło: Radio ZET/Onet