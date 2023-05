Ujawniono nieoficjalny termin wyborów. "Data nie jest przypadkowa"

To właśnie głowa państwa zarządza przeprowadzenie wyborów, nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu. Przypomnijmy, że obecna kadencja rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku.

Zgodnie z przepisami, prezydent musi wyznaczyć wybory w dniu wolnym od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji. Oznacza to, że możliwe są cztery terminy wyborów parlamentarnych 2023:

15 października

22 października

29 października

5 listopada

Według rozmówców Onetu Andrzej Duda nie będzie spieszył się z oficjalnym ogłoszeniem decyzji. Prezydent może to zrobić do 12 sierpnia. - Zamierza z tego czasu w pełni skorzystać - powiedział jeden z prezydenckich ministrów.

Onet: Jest nieoficjalna data wyborów. Termin przekazano prezydentowi

Onet potwierdził w trzech źródłach, że kierownictwo PiS wskazało niedzielę 15 października, jako datę przeprowadzenia jesiennych wyborów. Jak podkreślili rozmówcy portalu, nie jest ona przypadkowa.

Jest to najwcześniejszy możliwy termin, a według źródeł Onetu PiS-owi zależy na tym, aby kampania wyborcza trwała jak najkrócej, ponieważ rządząca partia ma “znaczną przewagę w sondażach na Platformą Obywatelską i innymi opozycyjnymi ugrupowaniami” - czytamy. Wyznaczenie wyborów na 15 października, a nie na najpóźniejszy możliwy termin, czyli 5 listopada, oznacza trzy tygodnie mniej czasu na przekonywanie wyborców.

Drugim powodem jest mobilizacja konserwatywnego i prawicowego elektoratu. 15 października przypada Dzień Papieski. Miałoby to przyciągnąć do urn osoby, które odebrały jako atak na papieża publikacje dziennikarskie świadczące o tym, że Karol Wojtyła chronił księży pedofilów. Chodzi m.in. o reportaż TVN “Franciszkańska 3”, opisujący dokumenty i przedstawiający świadectwa osób wykorzystanych seksualnie przez duchownych, których Karol Wojtyła przenosił do innych parafii, gdy był metropolitą krakowskim.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiana Kodeksu wyborczego. Andrzej Duda podpisał ustawę

“Po trzecie PiS wybierając właśnie tę datę, doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że wielu księży z ambon będzie w tym dniu jasno wskazywało wartości i wybory, którymi powinni kierować się wierni. A to w trakcie trwania ciszy wyborczej może w końcowym rozrachunku mieć istotne znacznie” - pisze Onet.

W sondażu IBRiS na zlecenie Radia ZET Polakom zadano pytanie, co sądzą o przeprowadzeniu wyborów 15 października w Dniu Papieskim. Prawie 36 proc. badanych dobrze oceniło taką propozycję. Niewiele mniej, bo ponad 31 proc. ankietowanych było temu przeciwnych. Badanie przeprowadzono w dniach 17.03-18.03.2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

RadioZET.pl/Onet.pl