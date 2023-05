Wybory parlamentarne 2023 to dla obozu rządzącego decydujące starcie, którego stawką będzie utrzymanie władzy po dwóch kadencjach lub jej utrata na rzecz opozycji. Swoją konwencję 3 maja zorganizowali ziobryści i oficjalnie zmienili nazwę swojej partii z Solidarnej Polski na Suwerenną.

Choć politycy PiS nie zostawili suchej nitki na konwencji skrajnie prawicowego i konserwatywnego skrzydła swojej koalicji, to w głębi ducha obawiają się rozbicia obozu Zjednoczonej Prawicy przez emancypację ziobrystów - podkreślił Onet. Podczas weekendowego show politycznego Prawo i Sprawiedliwość ma pokazać programową niespodziankę.

Kongres programowy PiS. Co zaprezentuje Kaczyński?

- Musimy wyjść poza nasz twardy elektorat, który jest mocno utwardzony. Bez pójścia w stronę nowych wyborców możemy stracić władzę - mówił nieoficjalnie jeden z posłów PiS, w rozmowie z Onetem. Według portalu stratedzy partii rządzącej pracują nad "przełomową propozycją skierowaną do lepiej zarabiających".

Nie wiadomo jeszcze, do czego dokładnie miałaby się sprowadzać to rozwiązanie. "Możliwe jednak, że zostanie to (propozycja dla klasy średniej - red.) odłożone na później. Zwłaszcza że kolejna, duża impreza partii rządzącej ma się odbyć w czerwcu" - napisał Onet.

Warto odnotować, że na weekendowym kongresie Kaczyński wystąpi dwukrotnie - w sobotę i niedzielę. Ogłaszanie ważnych decyzji w PiS to zazwyczaj domena prezesa ugrupowania - tak było m.in. kilka tygodni temu, kiedy Kaczyński poinformował o zakazie importu ukraińskiego zboża.

RadioZET.pl/Onet.pl