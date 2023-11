Opozycja chce przejąć kolejny urząd. Ten, który go zajmuje, "może się pakować"

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, we wtorek rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Kluby poselskie mają czas do 20 listopada do godz. 16. Sejm, nauczony doświadczeniem z 2018 roku (gdy następcę Marka Michalaka wybrano po pięciu miesiącach od zakończenia jego drugiej kadencji), chce tym razem wszystko przygotować i "załatwić" już wcześniej.

Będzie nowy Rzecznik Praw Dziecka. "Pawlak może się pakować"

Istnieje duża szansa, że demokratyczna większość przedstawi wspólnego kandydata, choć decyzje personalne jeszcze nie zapadły. Na pewno swojej misji kontynuować nie będzie Mikołaj Pawlak, którego 5-letnia kadencja upływa 14 grudnia. Przepisy pozwalają mu wprawdzie kandydować jeszcze raz, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że przy nowej sejmowej arytmetyce nie miałby szans na ponowny wybór.

- Rzecznik Pawlak już może się pakować. Był tragiczny i na całe szczęście kończy się jego kadencja - mówił w rozmowie z WP polityk PO. Pawlak znany jest ze swych konserwatywnych poglądów oraz wrogiego nastawienia do aborcji, edukacji seksualnej czy społeczności LGBT+. Zasłynął m.in. kontrolami w placówkach, które zostały wyróżnione w rankingu "szkół przyjaznych LGBT".

Wyraźny był przekaz, który zawarł też w katolickim tygodniku "Niedziela". "Gdy ze szkół znikną krzyże, a kolorowi przebierańcy zaczną nauczać o fałszywych i zwodniczych ideach wolności, musimy sami, we własnych domach, zadbać o to, by nasze dzieci poznały granice dobra i zła" - napisał w felietonie.

Z kolei w 2019 roku w rozmowie z "DGP" wyłożył swoje spostrzeżenia na temat kar cielesnych dla dzieci. - Klaps nie zostawia wielkiego śladu. [...] Trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie - mówił. Te słowa spotkały się z powszechnym sprzeciwem. Część opinii publicznej zarzucała mu również, że za długo zwlekał z zabraniem głosu po samobójstwie 15-letniego Mikołaja Filiks, syna posłanki KO Magdaleny Filiks.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska