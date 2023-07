Opozycja skapituluje przed PiS? "Rozmowy zostały zerwane. Ubolewam nad tym"

Jest już niemal pewne, że partie demokratycznej opozycji nie wystartują z jednej listy z wyborach do Sejmu. Z informacji portalu RadioZET.pl wynika, że Donald Tusk nie prowadzi już wiążących rozmów z PSL, Polską 2050 i Lewicą, a upływający czas właściwie przekreśla opcję powstania jednego komitetu. Najbardziej realny na dziś scenariusz to samodzielny start trzech bloków: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (PSL+Polska 2050) i Lewicy.

Opozycja od dłuższego czasu była już jednak dogadana w sprawie tzw. Paktu Senackiego, czyli wspólnego startu do Senatu. W wyborach w 2019 roku przyniosło to sukces i przejęcie władzy nad izbą. Okazuje się jednak, że i w tym przypadku plan może się nie powieść. Zdaniem Roberta Biedronia, w chwili obecnej nie ma żadnych rozmów między dotychczasowymi partnerami. Jeśli opozycja wystawi konkurencyjnych kandydatów do Senatu, to może pożegnać się z większością w tej izbie na rzecz PiS.

Pakt senacki zerwany. "Ubolewam nad tym"

- Ja nad tym ubolewam. Jako Lewica apelujemy o to - i ja, i Włodek Czarzasty jesteśmy gotowi do tych spotkań, do rozmów o pakcie sejmowym - mówił polityk w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce.

- Potwierdzam te doniesienia, niestety rozmowy także dotyczące paktu senackiego zostały zerwane ze względu na to, że jeden z liderów stwierdził, że sondaże innych ugrupowań opozycyjnych się zmieniły - dodał.

O którego polityka chodzi? Tego Biedroń nie chciał ujawnić. Zaznaczył jednak, że nie miał na myśli Władysława Kosiniaka-Kamysza ani Szymona Hołowni. - Te rozmowy nie są niestety kontynuowane. Ubolewam nad tym. My jako Lewica zrobimy wszystko, żeby do tego tanga znaleźć całą trójkę - zapewnił.

Opozycja pójdzie do wyborów podzielona?

Czy zatem rozmowy zerwał Donald Tusk? - Nie bezpośrednio. Te rozmowy zostały sparaliżowane przez to, że niektórzy chcieliby renegocjować kompozycję tego paktu senackiego [...] Uważam, że trochę już za późno na to, żeby wywracać do góry nogami te ustalenia - wyjaśnił polityk Lewicy.

W sprawie startu do Senatu panuje ewidentny dwugłos. Jak dowiedział się reporter Radia ZET Jacek Czarnecki, pakt senacki nie jest zagrożony. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej powiedział, że "rozmowy trwają", a następne spotkanie w sprawie porozumienia odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Sejmu.

Pierwszy pakt senacki zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dzięki temu opozycja wspólnie wygrała wybory do Senatu - uzyskując 51 na 100 mandatów.

