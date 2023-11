Opozycja szykuje projekt "w trybie natychmiastowym". "Żadna ze stron nie ma uwag"

Po wyborach parlamentarnych, mimo formalnego zwycięstwa PiS, to dotychczasowa opozycja demokratyczna (KO, Lewica, Trzecia Droga) ma większość w Sejmie. Widać to było m.in. w trakcie wyboru Szymona Hołowni na marszałka Sejmu.

I choć w pierwszej kolejności prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, to szanse, by PiS utrzymało władzę, są bardzo niskie. Koalicja pod wodzą typowanego na premiera Donalda Tusk planuje już swoje działania.

Opozycja szykuje projekt ws. in vitro. "W trybie natychmiastowym"

We wtorek 14 listopada do Sejmu wpłynęły już dwa projekty Lewicy ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania i wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia.

- Na pewno marszałek Sejmu nie będzie mroził projektów. Myślę, że będą one wchodziły pod obrady Sejmu, wtedy będziemy patrzyli spokojnie, kto jest za tymi projektami, a kto przeciwko. W sprawie aborcji, jeżeli chodzi o Lewicę, nie odpuścimy. [...] Będziemy szukali większości w tej sprawie i znajdziemy, wcześniej czy później - powiedział Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z TVN24. Ale to nie wszystko

Będziemy planowali w najbliższym czasie wprowadzić jeden z projektów obywatelskich, bo szanujemy projekty obywatelskie, np. projekt, wobec którego żadna z czterech stron nie ma żadnych uwag: kwestia in vitro - Włodzimierz Czarzasty

- Chcielibyśmy w trybie natychmiastowym rozwiązać kwestię in vitro. To również element programowy naszych formacji. Jest projekt obywatelski, będziemy się za to brali - podsumował wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Źródło: Radio ZET/PAP