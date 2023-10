Opozycja szykuje rewolucyjną zmianę w Sejmie. Czegoś takiego jeszcze nie było

Jan Grabiec podkreślił, że struktura w przyszłym rządzie tworzonym przez dotychczasowe partie opozycyjne powinna odpowiadać układowi parlamentarnemu, a jednocześnie musi to być rząd partnerski. - Nie chodzi o to, by kogoś zdominować. Przyjdą trudne czasy i rząd złożony z czterech partii koalicyjnych musi być funkcjonalny - zaznaczył.

Wskazał, że rozmowy koalicyjne zbliżają się do finału. - Rozmowy idą bardzo dobrze. Nie ma jakiejś istotnej bariery - ocenił. Jak powiedział, jest koncepcja umowy koalicyjnej, w której zmieszczą się wszystkie szczegóły. - Myślę, że tego rodzaju umowy koalicyjnej nie będzie. Chociaż rozmawiamy o wielu szczegółach, programie rządzenia na pierwsze dni i miesiące. Myślę, że to będzie bardziej deklaracja kierunków działania, bo to musi być uniwersalne działanie - zaznaczył rzecznik PO.

Rotacyjny marszałek Sejmu? "Jest to jedna z opcji"

Pytany, czy marszałek Sejmu będzie rotacyjny czy stały, przyznał, że rozwiązania, które są w Parlamencie Europejskim dotyczące rotacji, wydają się sensowne. - Jeśli mamy cztery ugrupowania, które tworzą koalicję, [...] nie wykluczałbym takich rozwiązań, że będzie zawieranie kompromisu - powiedział. - Nie wykluczamy rotacyjności, jest to jedna z opcji - dodał. Zastrzegł, że zdecydują o tym liderzy koalicyjnych ugrupowań.

Na pytanie, czy marszałkiem Senatu zostanie Małgorzata Kidawa-Błońska, Grabiec odparł, że na razie nie jest to rozstrzygnięte. - Natomiast na pewno Donaldowi Tuskowi zależy na partycypacji kobiet w układzie władzy, ale kto to będzie i czy w Senacie, pokażą najbliższe dni - przekazał.

Poinformował, że ważne ministerstwa będą podzielone między wszystkie koalicyjne partie. Dopytywany, czy będzie trzech wicepremierów reprezentujących pozostałe koalicyjne ugrupowania, odpowiedział, że z perspektywy PO taki był punkt wyjścia, ale oczekiwania koalicjantów są inne. - Jesteśmy otwarci na preferencje naszych partnerów - zapewnił. - Będziemy gotowi do tego, by 14 listopada powoływać rząd - zadeklarował Grabiec.

O rotacyjną formę pełnienia funkcji marszałka Sejmu była także pytana Barbara Nowacka w programie "Gość Radia ZET". - Społeczeństwo oczekuje procesów demokratyzacyjnych i partycypacyjnych. Gigantyczna frekwencja pokazała żywe zainteresowanie polityką. Będą nam bardzo patrzeć na ręce. Ludzie będą widzieli pokojowe negocjacje między partiami, wymiany, które są możliwe – mówiła.

Źródło: Radio ZET/ PAP