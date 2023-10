Specjalne orędzie Dudy. "Głos w wyborach wyrazem wartości"

Orędzie Andrzeja Dudy. Prezydent skomentował wybory

Czas tego orędzia nie jest przypadkowy. Wcześniej swoje przemówienie w rządowej telewizji zapowiedział opozycyjny marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jako trzecia osoba w państwie ma on prawo do wygłaszania orędzia w Telewizji Polskiej, choć obecne kierownictwo TVP regularnie krytykuje Grodzkiego i nie zaprasza go do programów publicystycznych.

O swoim orędziu w programie "Gość Radia ZET" mówił marszałek Grodzki. Pierwszym tematem mają być dymisje głównych dowódców w polskiej armii.

- Drugim będzie oczywiście zachęcanie do wzięcia udziału w wyborach, bo to są najważniejsze wybory po 1989 roku. Żeby było jasne: nie będzie to agitacja, bo w orędziu nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, ale zachęcić Polki i Polaków do wzięcia udziału w wyborach, w świecie demokracji, to jest uważam obowiązek marszałka - wyjaśnił.