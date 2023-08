Oskar Szafarowicz na listach do Sejmu? 22-letni gwiazdor PiS polecony przez Sasina

Oskar Szafarowicz ma startować do Sejmu z list PiS. Jak ustalił reporter Radia ZET Rafał Miżejewski, młody działacz partii rządzącej ma otrzymać ostatnie miejsce w okręgu sieradzkim (woj. łódzkie).

Z kolei Wirtualna Polska podała informację, że 22-latka osobiście zarekomendował Jacek Sasin, minister aktywów państwowych i jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.

Szafarowicz miał zyskać aprobatę Nowogrodzkiej swoim zaangażowaniem i pracowitością w kampanii wyborczej, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Rozmówcy WP podkreślili, że ma "duże szanse" na mandat.

Oskar Szafarowicz. Młody działacz PiS robi karierę

Oskar Szafarowicz to student IV roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Głośno zrobiło się o nim latem 2022 roku, gdy wraz ze znajomymi z Forum Młodych PiS założył kanał "Okiem Młodych". W jego ramach publikowano na YouTube oraz portalach społecznościowych posty wychwalające obóz władzy i krytykujące opozycję, zwłaszcza KO.

Miał to być element ofensywy propagandowej PiS, skierowany do coraz bardziej oddalających się od partii młodych ludzi. Projekt okazał się jednak niewypałem - klikalność była słaba, a większość komentarzy pod postami i nagraniami wideo krytyczna wobec autorów i rządu.

22-latek się jednak nie poddał i próbował równolegle budować swoją pozycję na własną rękę. Założył konto na Twitterze, na których regularnie publikuje treści broniące działań rządu i obrażające przeciwników PiS. Zwłaszcza te drugie sprowadziły na niego poważne problemy.

Hejt na posłankę KO i praca w państwowych spółkach

Gdy pod koniec 2022 roku Radio Szczecin podało informację o pedofilu w szczecińskiej PO wraz z danymi, pozwalającymi zidentyfikować jego ofiary, Szafarowicz opublikował skandaliczny post pod adresem Magdaleny Filiks. Zarzucił posłance KO, której dzieci padły ofiarą pedofila, że "milczy od ponad roku, stawiając karierę partyjną ponad ich dobrem". Gdy syn polityczki popełnił samobójstwo, Szafarowicz skasował posta.

Wówczas wśród społeczności UW pojawiła się petycja do rektora, by usunąć z Szafarowicza z listy studentów. On sam zaś w międzyczasie coraz lepiej radził sobie zawodowo. Jak pisała Wirtualna Polska, otrzymał stanowisko w Krajowym Zasobie Nieruchomości (gdzie miał odpowiadać za promocję i social media). Dostał tez pracę w PKO BP, gdzie jego zadaniem było "pozyskiwanie nowych pracowników". Z kolei na antenie prorządowej Telewizji Republika prowadził program "Hity w sieci".