Osobliwe przemówienie Morawieckiego. Cytował Dodę i porównał Tuska do postaci z komiksu

Mateusz Morawiecki w ramach objazdu czołowych polityków PiS po Polsce spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Ciechanowa. Były premier podkreślał, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie mogą dać się podzielić i zastraszyć. - Musimy szukać dotarcia do nowych środowisk, do nowych ludzi, bo nie wystarczyło naszych głosów - mówił.

Morawiecki spotkał się z sympatykami PiS w Ciechanowie. Cytował Dodę

Zamiast tradycyjnego powitania, Morawiecki zdecydował się na zacytowanie słów Dody, która pochodzi właśnie z Ciechanowa. - Chciałem zacząć troszeczkę inaczej. Wiem, że z waszego miasta, z waszej ziemi pochodzi pani Dorota Rabczewska, słynna Doda - zaczął, podkreślając, że wokalistka ma "kawał głosu".

- Moja córka bardzo intensywnie mnie edukuje w tym zakresie. Proszę się nie bać, nie będę śpiewał - uspokoił, na co publiczność zareagowała śmiechem. - Wprawdzie chodziłem do szkoły muzycznej, ale na żadnym instrumencie za bardzo mi nie szło i po kilku latach musiałem zrezygnować - przyznał.

- Ale niedawno słyszałem jedną z jej piosenek, w której uderzyła mnie pewna fraza - powiedział Morawiecki i zacytował utwór Dody: "Prosto ludziom w oczy patrz. Niewielu ma odwagę. Pozorami kryją twarz" - Chciałbym też, żebyście państwo mogli ludziom patrzeć prosto w oczy, głowę nosili wysoko, niezależnie od tego, jaki był werdykt 15 października, niezależnie od tego, że potem 13 grudnia koalicja się dogadała i to oni teraz rządzą - kontynuował.

- Nie bójmy się. Zresztą piosenka, o której mówię, chyba ma taki tytuł, jeśli dobrze pamiętam. "Nie daj się", prawda? A więc nie dajmy się. Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy się zmanipulować. Nie dajmy się zastraszyć - dodał.

Były premier o mówieniu o Polsce za granicą

Według byłego premiera rządzący "chcą uśpić nas, uśpić państwa, skoro mają czelność już w pierwszych tygodniach, aby zamykać strategiczne projekty dla Polski, to pomyślcie, co oni mogą dalej zrobić w dalszej przyszłości". Mateusz Morawiecki ocenił, że do władzy doszła "ekipa dyletantów, którzy już w pierwszych tygodniach chcieli powiedzieć nie dla CPK, nie dla atomu i nie portu kontenerowego w Świnoujściu". Podkreślił, że gospodarka to mechanizm naczyń połączonych i trzeba go dobrze rozpoznać, "żeby różni dyletanci, lenie patentowe i cwaniacy nie ograli nas Polaków".

Polityk zaapelował do sympatyków PiS. - Bądźcie czujni, bądźcie aktywni w mediach społecznościowych, w rozmowach z sąsiadami, na spotkaniach towarzyskich. To jest nasza jedyna broń - przekazał.

Były szef rządu tłumaczył także, że zarzuty o donoszeniu zagranicy na sytuację w Polsce są bezpostawne. - Nie dajmy się wcisnąć w opowieść, taką próbę zawstydzenia nas, że my wolni Polacy nie mamy prawa mówić za granicą o tym, jak obecny rząd koalicji ośmiu gwiazdek gwałci podstawowe prawa człowieka, podstawowe prawa demokracji w naszej ojczyźnie - przekonywał.

Dodał, że w przeciwieństwie do polityków PO nie wzywa, by nakładać sankcje czy uchwalać rezolucje przeciwko Polsce. - Mamy prawo, a nawet obowiązek głośno za granicą mówić, jak deptane są prawa tutaj u nas w Polsce. Miała być praworządność, a jest brutalna przemoc, łamanie tych wszystkich zasad demokracji, do których zdążyliśmy się przez ostatnie 30 lat przyzwyczaić - ocenił.

Morawiecki porównał Tuska do Jokera

Morawiecki negatywnie ocenił rządy nowej ekipy i jej podejścia do Polaków. - Miała być Polska uśmiechnięta, a jest Polska pełna cynizmu; jest cyniczny, nienawistny uśmiech Tuska-Jokera - ocenił, porównując premiera do jednego z przeciwników Batmana. - Zamiast pojednania jest wykopany wielki Rów Mariański wewnątrz naszego kraju - zdiagnozował wiceprezes PiS.

Apelował też o wzięcie udziału w zbliżających się wyborach samorządowych i europejskich i głosowanie na kandydatów PiS. - Te najważniejsze wybory za trzy lata i dziewięć miesięcy, ale na szczęście możemy pokazać taką mocno żółtą kartę rządzącym już wkrótce. Jeśli to, co do was mówię przekonuje was […], jeśli przekonuje was wizja Polski ambitnej, to w najbliższych wyborach samorządowych i do PE możecie powiedzieć "nie" dla tej demokratury, która się tutaj rodzi. "Nie" dla tych dziwnych kroków, od których zaczęli rządzenie - mówił Mateusz Morawiecki.

Źródło: Radio ZET/PAP