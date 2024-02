Osobliwe słowa Giertycha o Obajtku. "Ferrari, a nie powolny rower"

Według mecenasa Romana Giertycha decyzję o sprzedaży Rafinerii Gdańskiej podjął sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Pytanie, czy to było związane z jakimiś układami politycznymi, o których nie wiemy, czy też mamy do czynienia z gigantyczną aferą korupcyjną. Sądzę, że prokuratura to wyjaśni - mówił poseł KO na antenie TVN24, odnosząc się m.in. do pożegnania się Daniela Obajtka z fotelem prezesa PKN Orlen.

Obajtek odwołany z Orlenu. Giertych komentuje

– W każdym obszarze naszego państwa funkcjonował pewien schemat. Zawsze mieliśmy problem z chciwością i korupcją. To, co się działo w ciągu ostatnich ośmiu lat, to był mechanizm, to nie była chciwość ludzka, tylko mechanizm polegający na tym, że pewnym osobom dawano przyzwolenie na okradanie. Pewnym grupom, obszarom, członkom PiS pozwalano na to, żeby bezkarnie kradli. Po co? Bo chciano stworzyć nomenklaturę, która jest związana z państwem, z władzą i prezesem. I dlatego chroniła ich prokuratura - komentował w czwartek wieczorem Giertych.

- Jeżeli NIK mówi, że mamy sprzedaż Lotosu 7 mld poniżej wartości, no to na miejscu pana Obajtka nie zajmowałbym się niczym innym, tylko wyszukiwaniem kancelarii, która chciałaby go bronić, bo jest oczywiste, że w takiej sytuacji jak NIK to stwierdza, to jego kłopoty prawne zbliżają się szybkimi krokami i to raczej bym powiedział szybkimi w znaczeniu Ferrari, a nie powolnego roweru - doradził mecenas.

Poseł KO ocenił, że najważniejszym pytanie to: "ile przyjęto korzyści z tytułu tego, że się ktoś na to zgodził". - Ja nie wierzę w to, żeby cała ta historia sprowadzała się do błędu polegającego na tym, że sprzedano poniżej wyceny, którą sami zamówili. Jeżeli ktoś ma takie wyceny i sprzedaje poniżej, to pytanie jest o motyw działania - zdiagnozował.

Źródło: Radio ZET/TVN24