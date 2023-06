Jarosław Olechowski, były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, TVP3 i TVP Warszawa, został pod koniec kwietnia odwołany przez zarząd Telewizji Polskiej. Jeden z informatorów Wirtualnej Polski przekazał wówczas, że odejście Olechowskiego oznaczało w siedzibie na Woronicza koniec wpływów ludzi Jacka Kurskiego, byłego prezesa telewizji publicznej.

Serwis Wirtualnemedia.pl podał we wtorek, że były dyrektor prorządowych telewizji ma nową pracę. Olechowski może mówić o miękkim lądowaniu – zaczyna bowiem pracę w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu. Już w poniedziałek napisał o tym na Twitterze Artur Molęda, reporter TVN24.

Ostatni człowiek Jacka Kurskiego wyleciał z TVP. Ma nową pracę

Portal Wirtualnemedia.pl uzyskał potwierdzenie w tej sprawie z samej Agencji. - Potwierdzam, pan redaktor Jarosław Olechowski obejmuje z dniem 6 czerwca stanowisko pełnomocnika zarządu ds. mediów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – przekazała Rusłana Krzemińska, pełnomocniczka zarządu PAŻP ds. komunikacji i kontaktu z mediami.

Jarosław Olechowski z TVP związany był od 2008 roku. Relacjonował katastrofę w Smoleńsku z miejsca zdarzenia. Ostał się jako jeden z nielicznych po dojściu PiS do władzy w 2015 roku. Piął się w górę – od 2016 roku pracował w "Wiadomościach TVP", a rok później został wydawcą programu. Po rezygnacji Klaudiusza Pobudzina w połowie stycznia 2018 został p.o. dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, jeszcze w tym samym roku został dyrektorem TAI. Uchodził za jednego z czołowych propagandystów rządowych mediów, słynął z ostrej narracji wymierzonej w opozycję.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl