Ostatni taniec Kaczyńskiego? "Tak uważa wielu ludzi na szczycie PiS"

Wybory parlamentarne 2023 przyniosły marazm w PiS, co potwierdzają działacze w rozmowie z Onetem. - Trudno mi było skrzyknąć 10 osób na spotkanie partyjne - mówił portalowi jeden z byłych członków rządu Morawieckiego. Jednak zamieszanie wokół zmian w mediach publicznych i desperackie próby poprzedniej ekipy rządzącej zachowania kontroli nad TVP dały PiS nową szansę na mobilizację przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego.

- Nawet jeśli dobrze wypadniemy w wyborach samorządowych na poziomie sejmików, to nikt nie będzie chciał z nami stworzyć koalicji. Dlatego wszystko, o czym możemy marzyć, to zachowanie władzy w 3-4 na 16 sejmików - komentował ważny polityk PiS.

PiS bez Kaczyńskiego? "Nie mam złudzeń"

Słaby wynik PiS w najbliższych wyborach prezydentów, burmistrzów, rad i sejmików może być szczególnie odczuwany w lokalnych strukturach ugrupowania. - Jeden sejmik to gigantyczny urząd pracy. Jeśli utrzymamy się tylko w 3-4 sejmikach, to wielu naszych ludzi w pozostałych regionach wyląduje na bruku. To będzie wstrząs dla struktur partii - mówił portalowi rozmówca z PiS w południa Polski.

Kaczyński wierzy, że zapowiadany na przyszły tydzień prawicowy marsz przed Sejmem pomoże skonsolidować jego środowisko. 11 stycznia w Warszawie ma się odbyć demonstracja z udziałem "wszystkich wolnych Polaków". Onet przypomina, że za kilka tygodni PiS chce także zorganizować "konferencję wszystkich sił patriotycznych", co można odczytywać jako kolejną próbę sklejenia obozu Zjednoczonej Prawicy.

Po wchłonięciu Partii Republikańskiej Adama Bielana, prezes Kaczyński ma sobie ostrzyć zęby na Suwerenną Polskę. Od końca ubiegłego roku kieruje nią tymczasowo Patryk Jaki po tym, jak z powodów zdrowotnych z życia politycznego wycofał się Zbigniew Ziobro.

PiS obawia się jeszcze trudniejszej kampanii wyborczej, bo bez propagandowego wsparcia TVP. - Nie mam złudzeń, że PiS w obecnej formie, z 74-letnim Kaczyńskim na czele, już nie wróci do władzy. Tak uważa wielu ludzi na szczycie PiS, poza ślepo wiernymi prezesowi. Prawica musi się zmienić, jeśli znów chce wygrać wybory - powiedział Onetowi ważny polityk partii Kaczyńskiego.

Źródło: Radio ZET/Onet