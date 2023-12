Ostatnia taka miesięcznica smoleńska. Były kwiaty, policja i manifestacja

Regularne miesięcznice smoleńskie to jedna z wizytówek rządów Prawa i Sprawiedliwości, do której Polacy zdążyli już przywyknąć. Jednak 10 grudnia 2023 roku to specyficzna data. W niedzielę bowiem odbyła się ostatnia miesięcznica smoleńska przed oddaniem władzy przez ekipę Jarosława Kaczyńskiego.

Ostatnia miesięcznica smoleńska rządów PiS

W niedzielnych uroczystościach, poza liderem PiS, uczestniczyli także premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński czy Antoni Macierewicz. W związku z miesięcznicą uruchomione zostały także oddziały policji. Radiowozy pojawiły się przy ul. Piłsudskiego, a ruch m.in. na Bednarskiej był wstrzymany.

Na miesięcznicy smoleńskiej pojawili się też manifestujący. Mieli ze sobą transparenty przypominające o tym, że rządy Prawa i Sprawiedliwości dobiegają końca. "Nie ma nic wiecznego na pl. Piłsudskiego", "naród żąda ujawnienia raportu", "Jarek, to koniec" - można było przeczytać na banerach.

Exposé Tuska i Morawieckiego

Jak będą wyglądały miesięcznice smoleńskie po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość odda władzę? Tego dowiem się najpewniej za miesiąc - 10 stycznia. Wcześniej jednak czeka nas exposé Mateusza Morawieckiego, któremu najpewniej nie uda się uzyskać sejmowego poparcia. W takim scenariuszu już w poniedziałek wieczorem Sejm wybierze nowego premiera, którym zostanie Donald Tusk.

Lider demokratycznej koalicji wygłosi swoje exposé we wtorek 12 grudnia. Jego wystąpienie w Sejmie zaplanowane jest na godzinę 09:00. O 15:00 odbędzie się wotum zaufania. Po uzyskaniu większości Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga oficjalnie przejmą władzę na najbliższe cztery lata.

