Ostra reakcja Hołowni, posłowie PiS w tarapatach? "Analizujemy nagrania z kamer"

Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński próbowali w środę siłowo wejść do Sejmu. Na teren parlamentu weszli w grupie posłów PiS. Doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. Drzwi do budynku zostały zamknięte.

Marszałek Szymon Hołownia w Polsat News poinformował: "bardzo precyzyjnie analizujemy nagrania z kamer, z całego tego incydentu". - Nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek, w jakikolwiek sposób popychał, przesuwał, próbował naruszyć nietykalność funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Wobec parlamentarzystów, którzy podejmują takie działania będę sugerował wyciągnięcie konsekwencji - zapowiedział.

Hołownia: warcholstwo, burdy i przepychanie się pod Sejmem

- Możemy się spierać słownie, możemy mieć różne zdania w różnych kwestiach, ale nikt się nie będzie przepychał z funkcjonariuszem publicznym, którym jest funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej - mówił.

Podkreślił też, że Straż Marszałkowska ma jego pełne wsparcie. - Żaden poseł, senator czy marszałek Sejmu nawet nie ma prawa popychać funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, w jakikolwiek sposób dotykać jego munduru, szarpać się z nim. Musi być jasno i wyraźnie powiedziane - za Strażą Marszałkowską stoimy murem - mówił Hołownia.

W jego ocenie, PiS wokół sprawy Kamińskiego i Wąsika chce zbudować jakiś rodzaj mitu politycznego i zbić na tym polityczny kapitał. - Jeżeli ktoś chce budować dzisiaj polityczny kapitał powinien go budować na pracy i na chęci zmiany rzeczywistości na lepszą, a nie na tym, że będzie teraz urządzał warcholstwo, burdy i przepychanie się pod Sejmem. Na to nie było i nie będzie miejsca i my będziemy w tej sprawie absolutnie stanowczy - oświadczył marszałek Sejmu.

Źródło: Radio ZET/ Rafał Białkowski (PAP)