Ostre starcie na wiecu Hołowni. Polityk nie wytrzymał. Wszystko się nagrało

Szymon Hołownia, podobnie jak liderzy innych ugrupowań, jeździ po Polsce i spotyka się z potencjalnymi wyborcami. Szef Polski 2050 preferuje spotkania na świeżym powietrzu, w miłych okolicznościach przyrody. Nie zawsze jest jednak sympatycznie. Hołownia przekonał się o tym podczas spotkania w Łomży.

Polityk mówił tam o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, zachwalając naszą przynależność do NATO. W pewnym momencie podeszła do niego jednak starsza kobieta, która bez ogródek zarzuciła mu brak wiarygodności i dobrych intencji. - Czy pan jest kretem Rydzyka czy Kaczyńskiego? Tak jak Morawiecki był kretem Tuska - zapytała.

Ostre starcie na wiecu Hołowni. "Czy pan jest kretem?"

Początkowo Hołownia roześmiał się i odparł pytaniem: - Kim jestem? Chciałbym usłyszeć pani zdanie w tej sprawie. Dlaczego pani mnie obraziła, że jestem kretem? - kontynuował.

Kobieta nie zamierzała jednak odpuścić i zarzuciła Hołowni, że w wyborach prezydenckich w 2020 roku nie zachował się tak, jak na polityka opozycji przystało. - Bo pan startował na prezydenta i jak pan przegrał, zamiast Trzaskowskiego poprzeć, kogo pan poparł? - zapytała.

- Trzaskowskiego - odpowiedział Hołownia.

- Nie - stwierdziła kobieta.

- Trzaskowskiego - zapewniał polityk.

- Nie - kontynuowała seniorka, po czym zaczęła odchodzić od mikrofonu.

- Ale oczywiście, że Trzaskowskiego. Droga pani, żyje pani w jakimś Matriksie. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że została pani bardzo poważnie zindoktrynowana, zmanipulowana w sposób, który utrudnia nam dyskusję - mówił Hołownia.

- To jest dialog, ale widzicie… Do tej pory myślałem, że tylko zwolennicy PiS-u potrafią w ten sposób. Jest pani, jak rozumiem zwolenniczką Platformy Obywatelskiej, zjednoczonej opozycji i to pokazuje, do czego doszliśmy, do czego doprowadziła polaryzacja w Polsce - skomentował całą sytuację polityk.

Jak było naprawdę w 2020 roku? Szymon Hołownia oczywiście nie kłamał podczas spotkania w Łomży. Po tym, jak do drugiej tury wyborów prezydenckich wszedł Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, Hołownia jednoznacznie poparł tego drugiego.

RadioZET.pl