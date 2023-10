Ostre starcie pracownika TVP z politykiem KO. "Niech pan siedzi cicho"

Wybory parlamentarne 2023 już 15 października. Ostatnie dni kampanii wypełni podgrzewanie emocji przez polityków partii rządzącej i opozycji, aby przyciągnąć np. niezdecydowanych wyborców na swoją stronę. W niedzielę na antenie TVP Info doszło do spięcia prowadzącego program "Woronicza 17" Miłosza Kłeczka z kandydatem KO do Sejmu Robertem Kropiwnickim.

Kłeczek rozpoczął program monologiem, który popierał działania rządu ws. polityki migracyjnej: - Donald Tusk i Platforma Obywatelska, lecz także i PSL doprowadzą do przyjęcia nielegalnych imigrantów do Polski. Opowieści o tym, że są przeciwni takiemu rozwiązaniu to kłamstwo. Następnie skierował uwagę na polityka KO. - Dlaczego Platforma Obywatelska chce wpuszczenia do Polski nielegalnych imigrantów? - powiedział do Roberta Kropiwnickiego, którego cytowała Wirtualna Polska.

Wybory 2023. Starcie w studiu TVP. "Zachowuje się pan jak furman"

- To jest absolutnie nieprawdziwe pytanie, z tezą - odpowiedział poseł Robert Kropiwnicki. Kłeczek odparł: - Nie no, stwierdzam fakt. Kropiwnicki dodał: - Nie chcemy wpuszczania nielegalnych imigrantów.

Pracownik TVP nie dawał za wygraną: - Nie no, chcecie wpuszczenia nielegalnych imigrantów. Ja się nie pytam pana, czy chcecie wpuszczania, czy nie. O to pytałem pana kilka tygodni temu. Dzisiaj pytam pana wprost: dlaczego chcecie wpuszczenia do Polski nielegalnych imigrantów.

Kropiwnicki odpowiedział: - Jak pan zadaje pytanie, to niech pan chwilę posiedzi cicho i posłucha. Kłeczek odparł: - Nie, to niech pan siedzi cicho, jak ja zadaję pytanie. W ten sposób proszę do mnie nie mówić. Proszę być kulturalną osobą.

- Pan kultury mnie nie będzie uczył, bo się jej sam musi nauczyć. Jesteśmy przeciwko nielegalnym imigrantom. Martwi nas to, że 30 tysięcy ludzi, według raportu Straży Granicznej, przekroczyło tę zaporę, która jest absolutnie nieszczelna i to się niestety dzieje, że rząd Polski (jednocześnie - red.) wydał wiele tysięcy wiz - komentował polityk KO.

Kiedy ponownie Kłeczek chciał wrócić do swojego pierwotnego pytania, Kropiwnicki mówił: - Pan prowadzi program, czy furmankę. Zachowuje się pan jak furman. Pracownikowi TVP puściły reszty hamulców na antenie: - A Donald Tusk prowadzi ten wasz wóz i tą waszą furmankę, którą do Polski ma wjechać setki tysięcy, albo dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów.