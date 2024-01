Ostro w Sejmie. "Za to może pan iść do więzienia". Kaczyński znowu bez żadnego trybu

W czwartek 25 stycznia rozpoczęło się kolejne posiedzenie Sejmu. Transmitujemy i relacjonujemy je na żywo na RadioZET.pl. W obradach nie biorą udziału Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy po prawomocnym wyroku sądu stracili mandaty poselskie. Politycy PiS twierdzą jednak, że ich koledzy nadal są posłami, a marszałek Hołownia bezprawnie uniemożliwia im pracę.

Na początku posiedzenia głos zabrał wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. W ostrych słowach podsumował on "dokonania" rządu PiS w obszarze polityki rolnej. Dostało się m.in. Henrykowi Kowalczykowi i Januszowi Kowalskiemu.

Kołodziejczak do Kowalskiego: Za taką rzecz może pan iść do więzienia

- Słowa Henryk Kowalczyka otworzyły bramę dla napływu zbóż z Ukrainy. Po jego słowach był jasny komunikat dla agrooligarchów: przywoźcie do polski zboże, czekamy na nie. Pozbawiliście polskich rolników co najmniej 6 miliardów złotych - mówił Kołodziejczak.

- Pani Gembicka potrafiła w ciągu dwutygodniowego rządu wprowadzić takie zmiany w KRUS-ie, które spowodowały, że ukryliście swoich partyjniaków na niższych stanowiskach [...] żeby ich przypadkiem ta miotła, która będzie wprowadzała oczyszczenia w instytucjach takich jak KRUS, nie wyrzuciła. Możecie się śmiać, to każdego waszego takiego złodzieja publicznych pieniędzy dokładnie rozliczymy i przestanie wam się już opłacać uczestnictwo w rządzeni - kontynuował Kołodziejczak.

Januszowi Kowalskiemu, który w rządzie PiS był wiceministrem rolnictwa, Kołodziejczak zarzucił, że nie wdrożył ważnej unijnej dyrektywy. Polityk KO mówił też o tym w czwartek w Radiu ZET. - Janusz Kowalski odpowiada za to, że nie została wprowadzona jedna z dyrektyw unijnych i gdyby dzisiaj Unia Europejska chciała i powiedziała "stop" części pieniędzy z Unii Europejskiej to byłby "stop" [...] Panu grozi za to Kodeks Karny. Za taką rzecz może pan iść do więzienia - powiedział Kołodziejczak, zwracając się do Janusza Kowalskiego.

Kaczyński bez żadnego trybu: 20 lat nie starczy, żeby to naprawić

Po Kołodziejczaku na mównicy pojawił się bez żadnego trybu prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Po tych 8 latach waszych rządów i 20 nie starczy, żeby ten bałagan naprawić, pan młody człowiek powinien o tym pamiętać - powiedział, zwracając się do Kołodziejczaka.

Do słów polityka KO odniósł się także wywołany wcześniej Janusz Kowalski. - My broniliśmy polskich rolników. Do roboty panie Kołodziejczak, a nie lansuje się pan w mediach! - grzmiał na mównicy sejmowej.

Poseł PiS skomentował także zarzuty Kołodziejczaka w mediach społecznościowych. "Mógłby pan mnie oświecić, jakiej rzekomo nie wprowadziłem ważnej dyrektywy unijnej? Oczywiście dodam, że za ten obszar w Ministerstwie Rolnictwa nigdy nie odpowiadałem. Nie ma żadnych zaległości we wdrażaniu unijnych dyrektyw w MRiRW, ani zaległej dyrektywy. Kłamstwo Kołodziejczaka ma krótkie nogi" - napisał na Twitterze (X).

Źródło: Radio ZET