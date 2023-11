Ostry debiut Mentzena w Sejmie. "Mentalni ubecy i moralne zera"

Sławomir Mentzen, który debiutuje w roli posła, we wtorek pierwszy raz zabrał głos na mównicy sejmowej. Jeden z liderów Konfederacji przedstawił stanowisko skrajnie prawicowego klubu parlamentarnego ws. powołania komisji sejmowej do zbadania afery Pegasusa.

- Pegasus jest oprogramowaniem szpiegowskim, umożliwiającym dostęp do każdego telefonu komórkowego, umożliwiającym dostęp do zdjęć, do nagrań, do wiadomości, do mikrofonu oraz do kamery, ponieważ smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Każdy z nas w czasie rządów PiS-u miał przy sobie urządzenie podsłuchowe, które jeszcze mogło nas nagrywać w dowolnym momencie, o tym właśnie mówimy - zauważył Mentzen.

Dodał, że "historia użycia przez rząd PiS-u, przez służby PiS-u - Pegasusa - od samego początku jest historią działań nielegalnych, niemoralnych, wręcz obrzydliwych". - Zaczęło się od tego, że nielegalnie przekazano z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł do CBA. Następnie CBA nielegalnie kupiło oprogramowanie niezgodne z polskim prawem, a następnie to nielegalnie sfinansowane i nielegalnie zakupione oprogramowanie używało w nielegalnym celu - podkreślił poseł.

- Pegasus został stworzony po to, żeby tropić sprawców najcięższych przestępstw - morderców, pedofili, terrorystów, zorganizowane grupy przestępcze. Tymczasem okazuje się, że Polska jest niesamowicie spokojnym i bezpiecznym państwem, gdzie nie ma żadnych groźnych bandziorów, gdzie nie ma żadnej zorganizowanej przestępczości. Nikt nikogo nie porywa, nie morduje, nie gwałci, nikt nie ustawia wielkich przetargów, nikt nie kupuje ustaw - dodał Mentzen.

Komentował: - Nic złego się nie dzieje i znudzone tym służby, tym spokojem, tym bezpieczeństwem, tą praworządnością, wzięły się za inwigilowanie polityków opozycji. Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza albo Michał Kołodziejczak, albo Roman Giertych? Co trzeba mieć w głowie?

Ocenił, że cała ta afera jest "polskim Watergate". - Ta sprawa jest hańbą dla całego PiS-u. Mieliście kilka lat na to, żeby tę sprawę zbadać, żeby znaleźć winnych, a następnie przykładnie ich ukarać. Nie zrobiliście tego, co oznacza, że tolerujecie, akceptujecie, godzicie się na takie metody sprawowania władzy. Co więcej, wygląda na to, że wy to nawet lubicie, bo jest zupełnie oczywiste, że wy również byliście inwigilowani przez to urządzenie - podkreślił Mentzen.

Poseł Konfederacji nazywał osoby inwigilujące opozycję "mentalnymi ubekami, moralnymi zerami". - Jeśli ktoś za to na długie lata nie pójdzie siedzieć, to jako państwo nieprędko pozbędziemy się tekturowego, kartonowego, bananowego charakteru - dodał.

Zaznaczył, że osoby odpowiedzialne za to, co się działo "trzeba bardzo przykładnie ukarać i skazać ich na wieloletnie więzienie". - Oczywiście, jako Konfederacja, popieramy wniosek o komisję śledczą - dodał poseł.

Źródło: Radio ZET/PAP