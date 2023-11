Umowa koalicyjna stała się faktem. 10 listopada liderzy PO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy parafowali dokument. Wśród zapowiedzi polityków jest punkt, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zostanie zlikwidowane. Jego zasoby i kompetencje mają zostać przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

Likwidacja CBA i IPN? "Nie wykluczam, że Polacy wyjdą na ulicę"

- Wszystkie funkcje CBA zostaną przejęte przez policję, w związku z tym dalej będziemy ścigać korupcję i to w sposób w pełni zdeterminowany. Natomiast CBA zostało skrajnie upolitycznione, więc niestety ta instytucja została ośmieszona, ubolewam nad tym. Oczywiście, przyszły rząd zrobi wszystko, żeby walczyć z korupcją, tylko trzeba po prostu pozostawić to w rękach profesjonalistów, w rękach policjantów, którzy są niezależni, a nie ludzi, którzy kreują się tylko i wyłącznie swoimi politycznymi sympatiami - tłumaczył decyzję koalicjantów prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podobny los ma spotkać IPN. Jego likwidację postuluje z kolei Lewica. - Będziemy rozmawiali z naszymi partnerami o zlikwidowaniu IPN. Nie będzie to odcinanie się od historii, ale wręcz przeciwnie. Zadania IPN powinny być realizowane przez Archiwa Państwowe - powiedział w Polskim Radiu 24 Dariusz Wieczorek.

O zapowiedzi polityków ws. IPN i CBA został zapytany w Programie III Polskiego Radia senator PiS Marek Pęk. Na pytanie, "jak Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło instytucji, na których mu zależy", odpowiedział: - To jest pytanie, czy będziemy w stanie przekonać Polaków, że dzieje się w tym momencie coś bardzo złego, jeśli likwiduje się tak ważne, newralgiczne instytucje państwowe, jak chociażby CBA i Instytut Pamięci Narodowej. Dopytywany, czy jego zdaniem "przekonają Polaków, a Polacy wyjdą na ulicę w sprawie CBA i IPN", Pęk zaznaczył: "wcale tego nie wykluczam, że Polacy wyjdą na ulicę".

Zapowiedzi liderów koalicji skomentował także minister koordynator służb specjalnych Stanisław Żaryn. - To jest postulat bardzo szkodliwy dla CBA oczywiście, ale przede wszystkim dla państwa polskiego. Nie mam cienia wątpliwości, że likwidacja takiej służby, jak CBA spowoduje realne szkody w naszym państwie - mówił PAP.

Jego zdaniem PO, a także inne partie podpisane pod porozumieniem koalicyjnym, "uwierzyły we własną propagandę manipulowania obrazem działania CBA i nie chcą widzieć tego, czym realnie się CBA zajmuje, a widzą tylko to, co jest bardzo niewygodne dla ich środowiska politycznego".

Źródło: Radio ZET/Program III Polskiego Radia/PAP