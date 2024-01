Andrzej Duda wygłosił oświadczenie w związku z sytuacją Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy we wtorek trafili do więzienia. - Jestem głęboko wstrząśnięty. Zrobiono to z taką brutalnością i gorliwością. Zarówno prawną, fizyczną i medialną. Ja nie spocznę w walce o uczciwe sprawiedliwe państwo. Nie spocznę dopóki panowie Kamiński i Wąsik nie będą wolnymi ludźmi. Nie przestraszę się - powiedział prezydent.

Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła we wtorek wieczorem zatrzymanie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim. Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych oraz jego były zastępca zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Prezydent Andrzej Duda od dawna utrzymuje, że Kamiński i Wąsik są więźniami politycznymi, a on sam nie zgadza się z wyrokiem sądu. Duda podkreślał wielokrotnie, że zastosowane przez niego ułaskawienie z 2015 roku jest w jego ocenie wiążące nawet dziś i skazani politycy PiS nie powinni trafić do więzienia.

Źródło: Radio ZET