Oświadczenie Andrzeja Dudy. Wyjaśnił słowa o Krymie

"Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia. Ta wojna nie może się zakończyć zwycięstwem Rosji. Trzeba zatrzymać, pokonać i zablokować na przyszłość rosyjski imperializm. Ukraina musi wygrać, bo tę wojnę musi wygrać Wolny Świat. Wszyscy stoimy ramię w ramię przy wolnej, suwerennej i niepodległej Ukrainie przeciw agresji i brutalnemu imperializmowi!" – napisał Andrzej Duda.

W piątek prezydent pytany w rozmowie z Kanałem Zero, czy Ukraina odzyska Krym odpowiedział, że nie wie. Zaznaczył, że wierzy, że kraj ten odzyska Donieck i Ługańsk. Dodał, że półwysep Krymski jest "szczególny również ze względów historycznych". – Ponieważ w istocie jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji – mówił.

Szef MSZ i ambasador Ukrainy reagują na słowa prezydenta nt. Krymu

Do tych słów w sobotę odniósł się ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. "Krym to Ukraina: jest i pozostanie" – podkreślił. Dodał, że podstawą jest prawo międzynarodowe. "Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem" – zaznaczył.

Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił na portalu X, że "Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach, które wielokrotnie potwierdziła Federacja Rosyjska: poczynając od traktatu z 19 listopada 1990, poprzez memorandum budapeszteńskie z 5 grudnia 1994 oraz traktat o granicy z 28 stycznia 2003 roku".

Poseł KO Paweł Kowal, który ma zostać rządowym pełnomocnikiem ds. odbudowy Ukrainy, napisał: "Krym jest ukraiński. Ani słowa więcej w tej sprawie uczciwy polityk nie może powiedzieć". "A swoją drogą niech może ktoś panu prezydentowi zrobi wykład z historii Imperium Rosyjskiego i szybko zrozumie, że Krym Rosjanie zajęli w tych samych czasach co przykładowo Białystok, a niewiele przed Warszawą" – dodał.

Krym to półwysep pomiędzy częścią północną Morza Czarnego a częścią zachodnią Morza Azowskiego. Według prawa międzynarodowego należy on do Ukrainy. W 2014 roku w wyniku zbrojnej napaści Federacja Rosyjska zajęła Krym, utworzyła Autonomiczną Republikę Krymu, a następnie w wyniku kontrowersyjnego referendum nielegalnie przyłączyła go do swojego terytorium. Historycznie półwysep przez stulecia przechodził z rąk do rąk, będąc częścią m.in. Ukrainy, ZSRR, Imperium Osmańskiego czy państwa Tatarów.

