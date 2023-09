"Żenujące", "Porażka PiS". Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w ogniu krytyki

Jarosław Kaczyński w specjalnym oświadczeniu uzasadniał jedno z pytań referendalnych - o wiek emerytalny - nawiązując do nowego spotu PiS i ujawnionej notatki, która pochodzi rzekomo ze spotkania Donalda Tuska z Angelą Merkel. Opozycja skrytykowała wystąpienie prezesa PiS.

- Prawo i Sprawiedliwość poczuło, że jego sobotnia konwencja była porażką - uważa posłanka KO Katarzyna Lubnauer. - To co robi teraz Jarosław Kaczyński to jest absurd wynikający z bezsilności. Wielka katastrofa konwencji sobotniej PiS-u i nagle Jarosław Kaczyński zaczyna wygłaszać dziwne teorie - mówiła posłanka KO. Takie nerwowe ruchy, zdaniem Katarzyny Lubnauer, wyraźnie pokazują, że obóz władzy nie ma klarownego pomysłu na wybory.

"Kaczyński straszy ludzi Niemcami". Burza po słowach o Tusku i Merkel

Kaczyński na konferencji w siedzibie PiS, w kontekście pokazanej przez niego notatki, przekonywał, że “mieliśmy do czynienia z sytuacją uderzenia w polskie społeczeństwo”. Oburzenia słowami prezesa PiS nie kryje jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - To jest żenujące. Straszenie ludzi innym człowiekiem, straszenie ludzi inną partią, straszenie ludzi Niemcami. To wszystko jest po prostu żenujące - mówił. Zarzucam Jarosławowi Kaczyńskiemu i Zbigniewowi Ziobrze skłócenie narodu - dodał Czarzasty.

Referendum w Polsce odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych, w niedzielę 15 października. Jedno z pytań brzmi: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".