Andrzej Duda wygłosił w czwartek oświadczenie, w którym podsumował efekty konsultacji z wszystkimi siłami parlamentarnymi: PiS, KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. - Mamy dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera i dwie grupy, które twierdzą, że mają większość - mówił prezydent. - PiS poinformowało, że ich kandydatem na premiera będzie Mateusz Morawiecki i że będą mieć większość w nowym Sejmie. Ten sam komunikat usłyszałem od przedstawicieli KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Ich kandydatem jest Donald Tusk. To zupełnie nowa sytuacja. Muszę to rozważyć. Jest to jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi się obecnie pochylam - dodał. Zaznaczył też, że kadencja obecnego parlamentu trwa do 12 listopada i nie chce jej skrócenia. Zaznaczył, że na 13 listopada zaproponował pierwszy termin posiedzenia nowego parlamentu.

Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy

Nie wiemy jeszcze, kto ostatecznie otrzyma misję tworzenia nowego rządu. Decyzja - zgodnie z Konstytucją - należy do prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa odbyła w ostatnich dniach konsultacje ze wszystkimi siłami, które weszły do nowego parlamentu. Ich efektem ma być podjęcie decyzji w sprawie premiera.

Dotychczasowa opozycja demokratyczna, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają w nowym Sejmie zdecydowaną większość, aby wybrać rząd i stabilnie sprawować władzę. Politycy tych partii ustalili, że ich kandydatem na premiera będzie Donald Tusk. Podczas konsultacji z Andrzejem Dudą wszystkie ugrupowania zgodnie potwierdziły swoją decyzję oraz gotowość do przejęcia władzy w Polsce.

Taka sytuacja to dla prezydenta jasny sygnał, że kandydatem na premiera powinien zostać szef PO Donald Tusk, bo innej większości w tym Sejmie nie ma. Mimo to nie jest jasne, co zrobi Andrzej Duda. Komentatorzy są raczej zgodni, że większe szanse na nominację ma Mateusz Morawiecki, bo prezydent to osoba wywodząca się z obozu PiS i będzie chciał on pomóc rządzącym w grze o czas.

Podczas konferencji 26 października taka decyzja nie musi zostać jednak ogłoszona, bo prezydent ma na to jeszcze sporo czasu. Możliwe, że dowiemy się jedynie o wstępnych ustaleniach, a na nazwisko kandydata na nowego premiera będziemy musieli jeszcze poczekać.