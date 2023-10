Oto nowy marszałek Sejmu? Jego akcje stoją najwyżej. "Nikt nie oprotestował tej kandydatury"

Po wyborach parlamentarnych w PiS trwa rozliczanie przed prawdopodobną utratą władzy, a w ramach dotychczasowej opozycji prowadzone są intensywne rozmowy. Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga zdecydowały, że chcą tworzyć przyszły rząd, ale nie uzgodniły jeszcze, jacy politycy i polityczki otrzymają konkretne stanowiska w państwie.

Jedną z funkcji, o którą walczą wszystkie ugrupowania, jest fotel marszałka Sejmu. Donald Tusk chciał, żeby zajął go jego zaufany człowiek Borys Budka. Z kolei Lewica wysunęła kandydaturę dotychczasowego wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego.

Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu? WP: jest faworytem

Jak jednak ustaliła Wirtualna Polska, faworytem na to stanowisko jest w tym momencie Szymon Hołownia. On sam zresztą zaledwie kilka dni po wyborach mówił, że ta funkcja "leży w puli zainteresowania Trzeciej Drogi". Informatorzy WP zgodnie przyznali, że to lider Polski 2050 jest najbliżej zostania marszałkiem i że KO jest w stanie się na to zgodzić.

- Oczywiście może jeszcze dojść do przetasowań, chociaż na teraz funkcja marszałka Sejmu dla Hołowni wydaje się najbardziej pewna - podkreślają rozmówcy Wirtualnej Polski. Portal napisał też, że "nikt z przyszłej koalicji rządowej nie oprotestował tej kandydatury".

Co ciekawe, w rozmowie z "Faktami" TVN współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń przekazał, że "mamy ustalone pewne rzeczy, dotyczące wzięcia odpowiedzialności za pewne obszary funkcjonowania państwa". Chodziło o to, że każdy podmiot w ramach przyszłej koalicji ma już wiedzieć, czym będzie się zajmować.

- Teraz tylko pozostają szczegóły dotyczące pewnych bardzo szczególnych spraw. Jutro postawimy wiechę i wszystko będzie załatwione. Myślę, że pod koniec dnia pewno dostaniecie państwo dobre informacje - przekazał w niedzielę eurodeputowany.