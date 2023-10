Oto "opcja atomowa" PiS. Uruchomią ją, jeśli opozycja przejmie rząd

Wybory parlamentarne 2023 już 15 października. Ostatnie sondaże partyjne jasno pokazują, że demokratyczna opozycja ma szansę na przejęcie rządu od koalicji Zjednoczonej Prawicy. Jednak marszałek Sejmu czy premier to tylko część administracji publicznej, która nawet po zwycięstwie KO, Lewicy i Trzeciej Drogi w wyborach zostanie w rękach nominantów PiS.

Business Insider w swojej analizie podkreślił, że zwłaszcza trzy kluczowe instytucje i stanowiska będą kluczowe dla reform, które planuje opozycja demokratyczna. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny, Pałac Prezydencki i Narodowy Bank Polski.

Wybory 2023. Gdzie PiS zachowa władzę, jak rząd przejmie opozycja?

Prezes NBP prof. Adam Glapiński - jeden z najbliższych doradców gospodarczych Jarosława Kaczyńskiego przez wiele lat - pozostanie na stanowisku co najmniej do 2028 roku. "Dodatkowo większość członków Rady Polityki Pieniężnej, która decyduje m.in. o wysokości rat kredytów, to ludzie wybrani głosami polityków PiS w Sejmie oraz wskazani przez prezydenta Andrzeja Dudę. Głosują tak samo jak Adam Glapiński" - tłumaczył Business Insider.

Pomimo że NBP jest oficjalnie apolityczny, bank centralny za czasów kadencji Glapińskiego regularnie wspiera politykę rządu PiS. "NBP może zatrzymać obniżki stóp procentowych (zaczęły się we wrześniu) lub nawet je podnieść. To byłby duży cios w politykę budżetową. Takie działanie prowadziłoby do pogorszenia koniunktury i utrzymania się recesyjnych zjawisk w kolejnych kwartałach" - napisano.

Co więcej - nowy rząd, który będzie wpływał na prezesa NBP i zmuszał go do dymisji, może spotkać się z krytyką Komisji Europejskiej. " Dodatkowo prezesa NBP wskazuje prezydent, a wybiera Sejm. Andrzej Duda zaś będzie trwał na swoim stanowisku do 2025 r., więc pozbycie się Adama Glapińskiego wydaje się awykonalne" - dodano.

Należy się spodziewać, że w scenariuszu utraty rządu przez PiS wzrośnie pozycja prezydenta Andrzeja Dudy jako głównego hamulca zmian nowego gabinetu. Głowa państwa ma dowolność w wetowaniu wszystkich ustaw, a weto prezydenckie może obalić tylko większość 276 posłów. "Nic nie wskazuje dzisiaj na to, że prezydent mógłby się dogadać z opozycją. Obok prawa weta głowa państwa może blokować nominacje sędziowskie i generalskie" - ocenia Business Insider.

Również dopiero w 2027 r. kończy się kadencja ósmego z sędziów wybranych przez PiS i wówczas może zmienić układ sił w Trybunale Konstytucyjnym. To właśnie od kontrowersji wokół składu TK PiS rozpoczął podporządkowywanie sobie instytucji kierowania państwem w 2015 roku. Trybunał bada zgodność ustaw z konstytucją i z łatwością może blokować rozwiązania przyjęte przez rząd obecnej opozycji.

"NBP, TK i prezydent tworzą więc swoisty trójkąt bermudzki, w którym przynajmniej na dwa lata, a może i całą kadencję, realnie władza opozycji może zniknąć i sprowadzić się do administrowania państwem lub zakończyć przyspieszonymi wyborami" - podsumowuje Business Insider.