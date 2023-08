Otwarcie kanału, przekazywanie pieniędzy, nowe umowy. Kontrowersje wokół kampanii polityka PiS

Norbert Maliszewski jest psychologiem społecznym, który od 2019 roku szefuje Rządowemu Centrum Analiz (wcześniej było to Centrum Analiz Strategicznych). W ostatnich miesiącach, wraz z wiceministrami Olgą Semeniuk i Błażejem Pobożym zaczął regularnie pojawiać się w województwie warmińsko-mazurskim. Ci warszawscy politycy mają być przymierzani do objęcia biorących miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości. Radio ZET w maju informowało, że Poboży (który jest wiceszefem MSWiA) regularnie jeździ na Warmię i Mazury obchodzić Dzień Strażaka. W lipcu z kolei to właśnie w tym regionie odwiedzał on powiat po powiecie kolejne komendy policji na Warmii i Mazurach, biorąc udział w lokalnych obchodach Święta Policji.

O ile Błażej Poboży, jako wiceszef MSWiA, jest w stanie jakoś uzasadnić swoją obecność na świętach służb (mimo że te bezpośrednio mu nie podlegają), to kompetencje Norberta Maliszewskiego jako szefa Rządowego Centrum Analiz nie mają nic wspólnego z jego wakacyjną aktywnością na Warmii i Mazurach. Tymczasem Maliszewski, jak wynika z analizy dziennikarza Radia ZET Macieja Bąka, tylko od 1 lipca pojawił się w tym województwie na około 40 różnych wydarzeniach. Bywały tygodnie, kiedy ten nie związany z regionem urzędnik wizytował Warmię i Mazury codziennie. Zwykle robił to w towarzystwie senatorki PiS Małgorzaty Kopiczko, posła PiS Jerzego Małeckiego, a niekiedy też innej posłanki PiS Iwony Arent.

Polityk PiS rozdaje pieniądze, podpisuje umowy. Jest jeden problem

W sierpniu Maliszewski między innymi ogłaszał w Olsztynie budowę 44 mieszkań komunalnych i informował o przekazaniu rządowych pieniędzy na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W Węgorzewie brał udział w otwarciu wyremontowanego Kanału Szymońskiego (inwestycja Wód Polskich - red.), w Stawigudzie odwiedził Spiżarnię Warmińską (a przy okazji poinformował o pieniądzach na remont drogi 527), z kolei do Olecka przywiózł kartonowy czek zapowiadający pieniądze na remont zabytkowego mola wraz ze "Skocznią". W Kamionku koło Szczytna szef Rządowego Centrum Analiz wziął natomiast udział w otwarciu... nowej stacji uzdatniania wody. Maliszewski grał też pierwsze skrzypce podczas uroczystości otwarcia kolejnego odcinka trasy Via Baltica pod Ełkiem.

fot. Norbert Maliszewski/Facebook

Jeszcze większe spektrum aktywności szef Rządowego Centrum Analiz zaprezentował na Warmii i Mazurach w lipcu. Norbert Maliszewski zaliczył kilka imprez, jakie odbyły się w tym regionie, między innymi Dni Mrągowa, Piknik Country, Pieckowiadę, Dni Węgorzewa i piknik lotniczy w Gryźlinach. Obecnością na wszystkich chwalił się na swoim oficjalnym profilu na Facebooku (Norbert Maliszewski - szef Rządowego Centrum Analiz). Maliszewski w Nowym Kawkowie rozmawiał o rewitalizacji domu rekolekcyjnego, w Kosyniu zapowiedział budowę kładki nad Łyną, a w Ełku spotkał się z członkiniami kół gospodyń wiejskich. W Pasymiu został oprowadzony po czekającym na remont kościele, w Leginie koło Kętrzyna otworzył świetlicę wiejską, a w Pieniężnie - jak sam relacjonował - "podziwiał sołectwa". Nie zabrakło też tematów infrastrukturalnych - w Dobrym Mieście Maliszewski podpisał umowę na rewitalizację linii kolejowej do Braniewa, a w Mrągowie zapowiedział modernizację linii Czerwona-Mrągowo.

fot. Norbert Maliszewski/Facebook

- Myślę, że my wszyscy w Olsztynie odbieramy tą aktywność jednoznacznie: ktoś próbuje nas oszukać i pokazać, że jest jednym z nas - mówi Radiu ZET Michał Wypij, pochodzący z Olsztyna były poseł Porozumienia, od niedawna członek klubu Koalicji Obywatelskiej. - Wtedy, gdy mój region, Warmia i Mazury, potrzebował wsparcia finansowego ze strony rządu za najdłuższy lockdown w 2020 roku, to pana Maliszewskiego nie było. Pojawił się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się okazało, że jest w stanie swoimi kanałami partyjnymi uzyskać "jedynkę" do parlamentu, gwarantującą niemal pewny mandat. Ale jest osobą zupełnie z zewnątrz, my takich ludzi nazywamy "turystami z Warszawy", którzy próbują nabrać nas na to, że są stąd - dodaje parlamentarzysta z Warmii i Mazur.

Zgodnie z artykułem 15c ustawy o Radzie Ministrów "Centrum Analiz zapewnia koordynację działalności Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w zakresie opracowywania analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych". Do szczegółowych zadań centrum kierowanego przez Norberta Maliszewskiego należy między innymi "realizowanie zadań w zakresie badań i studiów strategicznych w sprawach wewnętrznych oraz międzynarodowych" czy też "zapewnienie wsparcia analitycznego członkom Rady Ministrów w projektowaniu działań Rządu". Zapytaliśmy więc jak te zadania mają się do tak zróżnicowanych wizyt Norberta Maliszewskiego.

fot. Norbert Maliszewski/Facebook, otwarcie świetlicy wiejskiej w Reszelu

Odpowiedzi udzieliło nam Centrum Informacyjne Rządu. Jak wyjaśnia, zadania wymienione w tym artykule mają na celu wsparcie działań rządu oraz Prezesa Rady Ministrów. - Nie bez znaczenia jest fakt, że Szef RCA pełni rolę m.in. Przewodniczącego Rady monitorowania portfela projektów strategicznych, wiceprzewodniczącego Zespołu Programowania Prac Rządu. Funkcje te wymagają monitorowania oraz ciągłej koordynacji i oceny, czy projekty realizowane na szczeblu centralnym i lokalnym wspierają realizację celów strategicznych rządu. W tym zakresie wspomniane wydarzenia umożliwiły skonfrontowanie planów i zamierzeń rządu z ich wykonaniem w regionie - czytamy w odpowiedzi CIR na pytania Radia ZET. Centrum dodaje, że "w trakcie bezpośrednich spotkań i wydarzeń bieżące problemy, wyzwania można zidentyfikować i diagnozować dużo szybciej".

Dlaczego zatem szef Rządowego Centrum Analiz odwiedza w te wakacje niemal tylko i wyłącznie województwo warmińsko-mazurskie? Odpowiedź CIR jest wymijająca. "Rząd dba o zrównoważony rozwój Polski. Samorządy w całym kraju skorzystały z rządowych programów takich jak Program Inwestycji Strategicznych. Od początku programu przeznaczyliśmy łącznie 63,4 mld zł m.in. na remonty szkół i żłobków, obiekty sportowe, odnowione parki, nowe drogi czy sieci wodno-kanalizacyjne. Wszystkie te inwestycje zwiększają bezpieczeństwo i komfort życia wszystkich Polaków. Dla rządu ważny jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami oraz informowanie społeczeństwa o najważniejszych działaniach rządu w tym m.in. związanych z inwestycjami czy rozwiązaniami korzystnymi dla obywateli" - odpowiada Centrum Informacyjne Rządu.

Na nasze pytanie o to, czy wizyty na Warmii i Mazurach odbywają się w czasie wolnym szefa Rządowego Centrum Analiz, usłyszeliśmy, że wobec osób pozostających w zatrudnieniu ustrojowym "nie stosuje się przepisów prawa pracy ani przepisów pragmatyk służbowych".