Owacja na stojąco i kwiaty w Sejmie. W PiS oburzenie. “Nagroda za monstrum”

Sejm podczas obrad w środę zajął się ustawą o przedłużeniu zamrożenia cen energii do 30 czerwca 2024 roku. Projekt zgłoszony przez Polskę 2050 i KO w pierwotnym kształcie zawierał liberalizację przepisów dotyczących budowy farm wiatrowych. Politycy PiS zarzucili nowej większości, że jest to jej pierwsza afera. Były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda stwierdził, że posłanka Trzeciej Drogi-Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska, która jest twarzą krytykowanej ustawy, to “Rywin w spódnicy” .

Posłanka w odpowiedzi skrytykowała PiS, że to już piąty rok z rzędu, kiedy w grudniu wszyscy w Polsce emocjonują się gigantycznym kryzysem w poziomie cen energii, ciepła i gazu. - Piąty raz Sejm próbuje ustawą i dopłatami [...] temu przeciwdziałać od 1 stycznia kolejnego roku. Przypomnę, to było pierwszy raz, 28 grudnia, kiedy poseł [Marek – red.] Suski w panice wbiegał do Sejmu, zwołując nadzwyczajne jego posiedzenie, żeby przed wyborami 2019 nie wybuchły wam gigantyczne wzrosty cen energii - mówiła Paulina Hennig-Kloska do posłów PiS.

Hennig-Kloska dostała owacje na stojąco i kwiaty

Hennig-Kloska grzmiała z mównicy, że w tym roku PiS zostawia Polskę w sytuacji, w której Polakom grożą wzrosty cen energii o 76 proc. - Nie potraficie powiedzieć Polakom, jakie będą ceny. Kto powinien powiedzieć Polakom, jakie ceny dostaną od 1 stycznia? Wy! A tego nie potraficie. My chcemy dostarczyć Polakom czysty prąd - mówiła. Zarzuciła też rządowi PiS, że przez zablokowanie rozwoju turbin wiatrowych na lądzie Polska mogła stracić nawet 7 mld złotych. Wystąpienie Hennig-Kloski przerywały okrzyki, z ław klubu PiS wołano “hańba”. Prowadzący obrady wicemarszałek Piotr Zgorzelski zwrócił im uwagę, żeby nie przeszkadzali posłance.

ZOBACZ TAKŻE: Paulina Hennig-Kloska nie zostanie ministrą klimatu. "Nie potrafiła się wytłumaczyć"

- Dlaczego wycofaliśmy się z części ustawy? Nie możemy pozwolić na to, aby dać pretekst panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, by zawetował ustawę, Bo wtedy Polacy zapłaciliby więcej za rachunki - wytłumaczyła.

Posłowie Polski 2050 nagrodzili wystąpienie Hennig-Kloski owacją na stojąco. Na koniec wręczyli jej bukiet kwiatów, co spotkało się z krytyką ze strony PiS. “W nagrodę za zgłoszenie pierwszego monstrum legislacyjnego, kluczenie i uniki w sprawie autorstwa i w końcu odsunięcie od projektu i usunięcie najbardziej skandalicznych przepisów - kwiaty i owacja dla pani poseł Hennig-Kloski. Panie i panowie z koalicji Donalda Tuska, Polacy widzą wszystko” - napisał na Twitterze poseł PiS Paweł Szrot.

“Podczas debaty na temat projektu na druku nr 72 - tzw. ustawa wiatrakowa - pani poseł Hennig-Kloska dostała kwiaty. Nieprawdą jest, że kwiaty przesłała branża wiatrakowa” - kpił inny polityk Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

Zmiany ws. "ustawy wiatrakowej"

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o wsparciu odbiorców energii przewiduje utrzymanie przez cały 2024 r. obecnych rozwiązań ochrony gospodarstw domowych i wskazanych odbiorców co do energii elektrycznej, gazu i ciepła sieciowego. 28 listopada br. grupa posłów Polski 2050-TD i KO wniosła do Sejmu projekt nowelizacji, przedłużający zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r. Projekt zawierał także przepisy liberalizujące budowę farm wiatrowych oraz przywrócenie 100 proc. obliga od 1 lipca 2024 r.

We wtorek wieczorem na stronach Sejmu pojawiła się informacja o wniesieniu autopoprawki do tego projektu. Z autopoprawki tej wynika, że wykreśla ona z projektu przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych oraz przywrócenia obliga.

Źródło: Radio ZET/PAP