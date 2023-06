Padł termin wyborów. Jeśli się potwierdzi, może sprzyjać PiS

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się na jesieni. Choć prekampania trwa już od dłuższego czasu, oficjalny start uzależniony jest od decyzji prezydenta. Andrzej Duda musi ogłosić termin, wtedy ruszy kampania. Nieoficjalne ustalenia z wnętrza Kancelarii Prezydenta, na które powołuje się serwis "SE.pl", sugerują, że prezydent już wybrał.

Wybory parlamentarne 2023. Andrzej Duda wybrał termin? Może sprzyjać PiS

Formalnie głowa państwa miała do wyboru cztery terminy (wynika to z precyzyjnych zapisów w Konstytucji, prezydent wybiera jeden z nich uznaniowo. Muszą to być dni wolne od pracy, a zatem niedziele, i mieścić się w widełkach okresu, w którym upływa obecna kadencja Sejmu i Senatu):

15 października 2023 roku

22 października 2023 roku

29 października 2023 roku

5 listopada 2023 roku.

Z nieoficjalnych informacji płynących z wnętrza KP, na które powołuje się serwis SE.pl, wynika, że Andrzej Duda wybrał 15 października. Taki termin miałby ogłosić już w lipcu. Choć Sławomir Neuman (PO) zaznaczył w tym kontekście, że "nie wygrywa termin", a "emocje i dobry program", to pierwszy warunek - emocje - mogą w tym przypadku stać po stronie partii rządzącej.

Socjolog, profesor Henryk Domański, zauważa, że dzień później - 16 października 2023 r. - wypada 45. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Opiniuje, że wszystko, co będzie kojarzone z Kościołem katolickim, może działać na korzyść partii Jarosława Kaczyńskiego i mobilizację sympatyków partii rządzącej. Takiej teorii oponuje z kolei przytaczany przez serwis dr Olgierd Annusewicz. Politolog opowiada się za nieprzypisywaniem do detalu zbyt dużej wagi.

RadioZET.pl/SE.pl