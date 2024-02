Padło pytanie o Czarnka, Mastalerek "stracił głos". "Jestem w ukrytej kamerze?"

We wtorek "Gościem Radia ZET" był szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek, który w trakcie programu był pytany o najnowsze sondaże prezydenckie. Wynika z nich, że do II tury w wyborach w 2025 roku mogliby wejść dwaj kandydaci koalicji 15 października: Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia.

Mastalerek w Radiu ZET: Bocheński nigdy nigdzie nie startował

Mastalerek stwierdził, że w sondażach "nie było mocnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości". Pytany o to, czy ujęty w nich Tobiasz Bocheński "jest niepoważny", odpowiedział: - Facet nigdy nigdzie nie startował, podstawiają go do sondażu z Hołownią i Trzaskowskim i dziwią się, że jest na trzecim miejscu.

- Ja zawsze mówię, że to jest gra sondażami. Żeby taki sondaż był wiarygodny, to trzeba by zbadać Morawieckiego albo premier Szydło. Z całym szacunkiem, badamy prezydenta Warszawy i marszałka Sejmu z gościem, który nigdy nigdzie nie startował. To naprawdę nie ma znaczenia - powiedział Mastalerek.

Następnie ocenił, że "jeśli PiS wystawi mocnego, rozpoznawalnego kandydata, takiego jak któryś z byłych premierów, to nie mamy o czym rozmawiać i kandydat PiS jest w II turze".

"Jestem w ukrytej kamerze?"

Gość Bogdana Rymanowskiego został też zapytany o ewentualną kandydaturę Przemysława Czarnka w wyborach prezydenckich w 2025 roku. - Jestem w ukrytej kamerze? - zapytał szef Gabinetu Prezydenta, nie kryjąc przy tym uśmiechu.

- Żeby wygrać wybory prezydenckie, nie można być na skrajnym skrzydle. Uważam, że pan minister Czarnek jest bardzo potrzebny w takich szerokich formacjach. Pan Czarnek jest na prawym skrzydle. Nie słyszałem, żeby w wyborach prezydenckich wystawiać kogoś ze skrajnego skrzydła. Chyba że się chce dostać 15 proc. - powiedział.

Na koniec Marcin Mastalerek podkreślił jeszcze rolę Andrzeja Dudy w nadchodzących wyborach. - Wiem jedno. Jeśli obóz prawicy, Zjednoczona Prawica, ten obóz dobrej zmiany, nie będzie miał mocnego wsparcia prezydenta Dudy, to będą mieli bardzo ciężko.

Źródło: Radio ZET