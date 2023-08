Pakt senacki stał się faktem. Opozycja ogłasza nazwiska kandydatów

Wybory parlamentarne 2023, które odbędą się 15 października, zadecydują również o składzie 100-osobowego Senatu. O ile opozycji nie udało się porozumień w sprawie jednej listy do izby niższej, to w przypadku Senatu ustalono wspólnych kandydatów we wszystkich okręgach.

W czwartek liderzy partii opozycyjnych - współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, przewodniczący klubu KO Borys Budka, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia - ogłosili szczegóły paktu senackiego.

Pakt senacki 2023. Ogłoszono kandydatów opozycji

- To bardzo ważny dzień. Po ciężkiej i intensywnej pracy ustaliliśmy kandydatki i kandydatów w Pakcie Senackim. Dziękuję wszystkim za ten wspólny wysiłek i zrozumienie - tak o pakcie senackim mówił lider PO Donald Tusk.

Z kolei Włodzimierz Czarzasty dodał: - Dogadaliśmy się, to dobrze wróży na przyszłość. - Zakończyły się prace nad drugą edycją paktu senackiego. Najważniejsze jest to, że po długich przygotowaniach doszliśmy do porozumienia, kierując się przede wszystkim optymalizacją wyniku - powiedział w czwartek senator Zygmunt Frankiewicz.

Dodał, że zespół, który przygotowywał pakt senacki, pracował długo. Frankiewicz podziękował uczestnikom zespołu: Marcinowi Kierwińskiemu, Piotrowi Zgorzelskiemu, Michałowi Kobosko i Dariuszowi Wieczorkowi.

- Najważniejsze jest to, że po długich przygotowaniach doszliśmy do porozumienia, kierując się przede wszystkim optymalizacją wyniku, czyli maksymalizacją wyniku partii opozycyjnych - podkreślił.

Poniżej lista opozycyjnych kandydatów z paktu senackiego (zestawienie będzie aktualizowane):

Wybory 2023. Kandydaci Platformy Obywatelskiej do Senatu

Okręg nr 2 (Jelenia Góra) — Marcin Zawiła

— Marcin Zawiła Okręg nr 4 (Wałbrzych) — Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Okręg nr 7 (Wrocław) — Grzegorz Schetyna

Grzegorz Schetyna Okręg nr 8 (Wrocław) — Barbara Zdrojewska

Barbara Zdrojewska Okręg nr 9 (Bydgoszcz) — Andrzej Kobiak

Andrzej Kobiak Okręg nr 10 (Inowrocław) — Ryszard Brejza

Ryszard Brejza Okręg nr 11 (Toruń) — Tomasz Lenz

Tomasz Lenz Okręg nr 14 (Puławy) — Jan Rajchel

Jan Rajchel Okręg nr 19 (Zamość) — Marek Lipiec

Marek Lipiec Okręg nr 21 (Gorzów Wielkopolski) — Władysław Komarnicki

Władysław Komarnicki Okręg nr 23 (Łódź) — Artur Dunin

Artur Dunin Okręg nr 27 (Sieradz) — Dorota Ryl

Dorota Ryl Okręg nr 31 (Olkusz) — Grzegorz Małodobry

Grzegorz Małodobry Okręg nr 32 (Kraków) — Jerzy Fedorowicz

Jerzy Fedorowicz Okręg nr 33 (Kraków) — Bogdan Klich

Bogdan Klich Okręg nr 34 (Bochnia) — Adam Korta

Adam Korta Okręg nr 36 (Nowy Targ) — Bogusław Waksmundzki

Bogusław Waksmundzki Okręg nr 40 (Legionowo) — Jolanta Hibner

Jolanta Hibner Okręg nr 42 (Warszawa) — Marek Borowski

Marek Borowski Okręg nr 43 (Warszawa) — Małgorzata Kidawa-Błońska

Małgorzata Kidawa-Błońska Okręg nr 44 (Warszawa) — Adam Bodnar

Adam Bodnar Okręg nr 51 (Nysa) — Tadeusz Jarmuziewicz

Tadeusz Jarmuziewicz Okręg nr 53 (Kędzierzyn-Koźle) — Beniamin Godyla

Beniamin Godyla Okręg nr 56 (Rzeszów) — Jolanta Kaźmierczak

Jolanta Kaźmierczak Okręg nr 58 (Przemyśl) — Adam Woś

Adam Woś Okręg nr 61 (Bielsk Podlaski) — Sławomir Snarski

Sławomir Snarski Okręg nr 62 (Słupsk) — Kazimierz Kleina

Kazimierz Kleina Okręg nr 64 (Gdynia) — Sławomir Rybicki

Sławomir Rybicki Okręg nr 65 (Gdańsk) — Bogdan Borusewicz

Bogdan Borusewicz Okręg nr 66 (Tczew) — Ryszard Świlski

Ryszard Świlski Okręg nr 67 (Malbork) — Leszek Czarnobaj

Leszek Czarnobaj Okręg nr 70 (Gliwice) — Zygmunt Frankiewicz

Zygmunt Frankiewicz Okręg nr 71 (Zabrze) — Halina Bieda

Halina Bieda Okręg nr 72 (Jastrzębie-Zdrój) — Henryk Siedlaczek

Henryk Siedlaczek Okręg nr 74 (Ruda Śląska) — Gabriela Morawska-Stanecka

Gabriela Morawska-Stanecka Okręg nr 76 (Dąbrowa Górnicza) — Beata Małecka-Libera

Beata Małecka-Libera Okręg nr 77 (Sosnowiec) — Joanna Sekuła

Joanna Sekuła Okręg nr 78 (Bielsko-Biała) — Agnieszka Gorgoń-Komor

Agnieszka Gorgoń-Komor Okręg nr 84 (Elbląg) — Jerzy Wcisła

Jerzy Wcisła Okręg nr 86 (Olsztyn) — Ewa Kaliszuk

Ewa Kaliszuk Okręg nr 87 (Ełk) — Jolanta Piotrowska

Jolanta Piotrowska Okręg nr 88 (Piła) — Adam Szejnfeld

Adam Szejnfeld Okręg nr 90 (Swarzędz) — Waldy Dzikowski

Waldy Dzikowski Okręg nr 91 (Poznań) — Rafał Grupiński

Rafał Grupiński Okręg nr 94 (Leszno) — Wojciech Ziemniak

Wojciech Ziemniak Okręg nr 95 (Ostrów Wielkopolski) — Ewa Matecka

Ewa Matecka Okręg nr 96 (Kalisz) — Janusz Pęcherz

Janusz Pęcherz Okręg nr 97 (Szczecin) — Tomasz Grodzki

Tomasz Grodzki Okręg nr 98 (Stargard) — Magdalena Kochan

Magdalena Kochan Okręg nr 99 (Kołobrzeg) — Janusz Gromek

Janusz Gromek Okręg nr 100 (Koszalin) — Stanisław Gawłowski

Wybory 2023. Kandydaci PSL do Senatu

Okręg nr 5 (Dzierżoniów) — Paweł Gancarz

— Paweł Gancarz Okręg nr 6 (Oleśnica) — Kazimierz M. Ujazdowski

— Kazimierz M. Ujazdowski Okręg nr 12 (Grudziądz) — Ryszard Bober

— Ryszard Bober Okręg nr 17 (Biała Podlaska) — Marek Sulima

— Marek Sulima Okręg nr 25 (Kutno) — Tadeusz Gajda

— Tadeusz Gajda Okręg nr 28 (Piotrków Trybunalski) — Marek Mazur

— Marek Mazur Okręg nr 29 (Tomaszów Mazowiecki) — Józef Matysiak

— Józef Matysiak Okręg nr 30 (Oświęcim) — Krzysztof Klęczar

— Krzysztof Klęczar Okręg nr 35 (Tarnów) — Stanisław Sorys

— Stanisław Sorys Okręg nr 37 (Nowy Sącz) — Stanisław Pasoń

— Stanisław Pasoń Okręg nr 38 (Płock) — Waldemar Pawlak

— Waldemar Pawlak Okręg nr 41 (Pruszków) — Michał Kamiński

— Michał Kamiński Okręg nr 48 (Siedlce) — Krzysztof Borkowski

— Krzysztof Borkowski Okręg nr 49 (Kozienice) — Leszek Przybytniak

— Leszek Przybytniak Okręg nr 59 (Suwałki) — Cezary Cieślukowski

— Cezary Cieślukowski Okręg nr 68 (Myszków) — Krzysztof Smela

— Krzysztof Smela Okręg nr 81 (Końskie) — Edmund Kaczmarek

— Edmund Kaczmarek Okręg nr 85 (Iława) — Gustaw Marek Brzezin

— Gustaw Marek Brzezin Okręg nr 89 (Szamotuły) — Jan Filip Libicki

— Jan Filip Libicki Okręg nr 93 (Konin) — Anna Majda

Wybory 2023. Kandydaci Polski 2050 do Senatu

Okręg nr 16 (Lublin) — Jacek Trela

— Jacek Trela Okręg nr 50 (Radom) — Cezary Brymora

— Cezary Brymora Okręg nr 82 (Ostrowiec Świętokrzyski) — Piotr Dasios

Wybory 2023. Kandydaci Lewicy do Senatu

Okręg nr 1 (Bolesławiec) — Waldemar Witkowski

— Waldemar Witkowski Okręg nr 3 (Legnica) — Małgorzata Szmajdzińska

— Małgorzata Szmajdzińska Okręg nr 13 (Włocławek) — Krzysztof Kukucki

— Krzysztof Kukucki Okręg nr 15 (Świdnik) — Stanisław Mazur

— Stanisław Mazur Okręg nr 26 (Pabianice) — Marcin Karpiński

— Marcin Karpiński Okręg nr 45 (Warszawa) — Magdalena Biejat

— Magdalena Biejat Okręg nr 52 (Opole) — Piotr Woźniak

— Piotr Woźniak Okręg nr 55 (Mielec) — Marek Paprocki

— Marek Paprocki Okręg nr 57 (Krosno) — Stanisław Szałajko

— Stanisław Szałajko Okręg nr 63 (Chojnice) — Anna Górska

— Anna Górska Okręg nr 69 (Częstochowa) — Wojciech Konieczny

— Wojciech Konieczny Okręg nr 79 (Cieszyn) — Konrad Gołota

— Konrad Gołota Okręg nr 80 (Katowice) — Maciej Kopiec

— Maciej Kopiec Okręg nr 83 (Kielce) — Henryk Milcarz

