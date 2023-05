Pałac Prezydencki komentuje incydent z rakietą. Odmienny ton od oświadczenia Błaszczaka

Rząd szuka winnego braku odpowiedniej reakcji na incydent z udziałem rosyjskiej rakiety. W czwartek minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że według otrzymanych raportów Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nie informowało rządu o skutkach upadku pocisku, który 16 grudnia ubiegłego roku miał wejść w polską przestrzeń powietrzną. Szef MON zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec dowódców wojskowych, po konsultacji z prezydentem.

Bez otwartej krytyki szefa MON krytycznie do całej sprawy odniósł się w piątek gen. Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny RSZ. - Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy - powiedział w oświadczeniu. Swoje stanowisko w piątek przedstawiło również BBN.

Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Oświadczenie BBN

"Informacje, w posiadaniu których jest aktualnie Prezydent RP, nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, a ponadto Prezydentowi RP nie przedstawiono żadnego wniosku w tej sprawie" - głosi komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

"W ocenie Prezydenta RP konieczne jest odpowiedzialne działanie w celu uniknięcia podejmowania pochopnych decyzji. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego prowadzi działania zmierzające do ustalenia pełnych okoliczności zdarzenia" - podkreślono.

BBN poinformowało również, kiedy Biuro i prezydent otrzymali informacje o znalezisku pod Bydgoszczą. "26 kwietnia 2023 r. ok. godz. 20.15 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera został poinformowany przez wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o znalezieniu w lesie pod Bydgoszczą niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, który może być pociskiem manewrującym produkcji rosyjskiej, noszącym cechy długotrwałej ekspozycji na czynniki środowiskowe w miejscu odnalezienia" - głosi komunikat BBN.

Prezydent, Zwierzchnik Sił Zbrojnych - podano - "został o tym fakcie poinformowany niezwłocznie – ok. godz. 20.30 (godz. 2.30 czasu lokalnego w Mongolii, gdzie Prezydent przebywał z wizytą), w bezpośredniej rozmowie przy użyciu łączności specjalnej".

"Uprzednio informacja została poddana weryfikacji w jednej ze służb specjalnych. Prezydent RP polecił w trybie pilnym przygotowanie w BBN spotkania, które odbyło się o godz. 9.00 (27 kwietnia 2023 r.) i miało charakter niejawny. Jego celem było ujednolicenie wiedzy zaangażowanych organów. Zwierzchnik Sił Zbrojnych zażądał od właściwych służb i resortów przekazania informacji" - poinformowało BBN.

