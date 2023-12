Pałac Prezydencki reaguje na stan likwidacji TVP. "Blitzkrieg się nie udał"

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz napisał na Twitterze/X, że w związku z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych, podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.

"W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - przekazano w oświadczeniu MKiDN. Dodano, że "stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela".

Pałac Prezydencki komentuje decyzję o postawieniu spółek mediów publicznych w stan likwidacji

Do sytuacji wokół TVP i innych mediów publicznych odniósł się na Twitterze/X m.in. szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. "Decyzja ministra Sienkiewicza o postawieniu w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP to przyznanie się do porażki przez większość rządową. Blitzkrieg się nie udał" - napisał.

"Minister Sienkiewicz zachowuje się jak typowy agresor. Najpierw brutalnie napadł, a teraz - wobec skutecznego oporu - straszy, że wysadzi wszystko w powietrze. Pierwszy raz w historii polskich mediów ktoś zdecydował się na taki krok. To dowód na kompletną bezsilność władzy, która nie znalazła żadnego legalnego sposobu na zmiany władz w tych spółkach" - podkreślił Mastalerek.

Do kwestii finansowania TVP oraz prezydenckiego weta wobec ustawy okołobudżetowej odniósł się podczas środowej konferencji prasowej premier Donald Tusk. - Minister kultury będzie zajmował się sytuacją mediów publicznych po wecie prezydenta, a więc w sytuacji, w której media publiczne nie mają do dyspozycji tych 3 mld zł w obligacjach. Jako właściciel - nie jako osoba, tylko urząd MKiDN - będzie zobowiązany do podjęcia spokojnych, racjonalnych decyzji, tak, żeby móc skutecznie działać w obliczu bardzo małych środków, jakie będą przeznaczone na media publiczne - powiedział szef rządu.

