Pałac Saski, ustawa o artystach i pieniądze na zabytki. Sprawdzamy obietnice PiS dla kultury

1. Odbudowa Pałacu Saskiego - [w trakcie realizacji]

We wrześniu 2022 roku powołano Radę Odbudowy Pałacu Saskiego. Czuwa ona nad przebiegiem całej inwestycji. W jej skład weszli eksperci m.in. z zakresu kultury, historii, prawa, architektury. Na czele Rady stoi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

W marcu 2023 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie o konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla całej inwestycji. Ruszyły prace archeologiczne, ale nie budowa.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie prac archeologicznych, które prowadzone są m.in. na terenie Pałacu Brühla. Co dalej? W 2025 roku ma zostać wybrany generalny wykonawca inwestycji, a na 2030 rok planowane jest oddanie wszystkich budynków do użytku. Obietnicę uznajemy za będącą w trakcie realizacji. Budowa de facto nie została jeszcze rozpoczęta, ale podjęto szereg znaczących kroków w celu zrealizowania inwestycji.

- Nie kibicuję tej inwestycji. Obawiam się, że Pałac nie spełni swoich oczekiwań. Będzie dysfunkcjonalny, realizowany w opieszałym tempie i niezwykle kosztowny. Już teraz pojawia się wiele aneksów, które zwiastują, że rządzący nie będą trzymać się planowanych kosztów inwestycji - tak wyniki raportu komentuje były minister kultury i dziedzictwa narodowego, senator KO Bogdan Zdrojewski.

2. Ustawa o uprawnieniach artystów zawodowych - [w trakcie realizacji]

W czerwcu 2022 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zaktualizowany projekt ustawy o artystach zawodowych. Pierwotne założenia ustawy przeszły przez kilkumiesięczne konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe. Podczas nich zmieniono nazwę ustawy, która pierwotnie miała dotyczyć „uprawnień artystów zawodowych”.

Projekt wprowadza dopłaty do składek na ubezpieczenia dla artystów zawodowych, zwolnienie ich z oskładkowania umów cywilnoprawnych czy możliwość uzyskania stypendium lub zapomogi. Prace nad ustawą trwają i widząc teoretyczną szansę na jej uchwalenie do końca obecnej kadencji, obietnicę uznajemy za będącą w trakcie realizacji.

- Ten projekt umarł. Nic się w tym zakresie nie dzieje. Cały czas pokutuje przekonanie i narracja, że kultura jest kosztem. Jak słyszymy o czymś, że jest kosztem, to traktujemy to jako ciężar. Wszędzie na świecie kultura jest inwestycją. Jest kołem zamachowym całej gospodarki i genetyki narodu - komentuje wyniki raportu dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Głuchowski.

3. Utworzenie Centrum Gier Wideo - [zrealizowana]

Kolejnym planowanym działaniem będzie utworzenie Centrum Gier Wideo, które przyczyni się do umacniania pozytywnego wizerunku polskiej branży gier wideo jako prężnie rozwijającej się gałęzi gospodarki i kultury - to fragment programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku.

Demagog wysłał pytania w sprawie tej obietnicy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spytaliśmy, jakie są obecnie plany dotyczące budowy Centrum Badań Gier Wideo.

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że: „31 maja 2022 roku powołane zostało Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych — państwowa instytucja kultury zajmująca się wspieraniem podmiotów należących do szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych i kultury, w tym branży gier wideo”. Na tej podstawie obietnicę uznajemy za zrealizowaną.

4. Nowelizacja ustawy o symbolach narodowych - [w trakcie realizacji]

Prawo i Sprawiedliwość, w toku wielu uzgodnień i konsultacji środowiskowych, przygotował projekt nowelizacji ustawy o symbolach narodowych. Wprowadza ona nowe załączniki graficzne i muzyczne, zwiększa ochronę symboli państwowych, jednocześnie stwarzając możliwość ich szerszego wykorzystania; porządkuje nazewnictwo i ich hierarchię, również pod kątem poprawności heraldycznej, a także przywraca ważne historyczne weksylium – Chorągiew Rzeczypospolitej - to fragment programu wyborczego PiS z 2019 roku.

Projekt skierowano do konsultacji społecznych, które trwały od 5 do 27 października 2022 roku. Część zmian w symbolach narodowych negatywnie oceniła Komisja Heraldyczna i Polskie Towarzystwo Heraldyczne, zgłaszając szereg uwag do projektu. Dopatrzono się m.in. przykładów uproszczeń i nieprawdziwych informacji, a nawet zarzucono twórcom projektu fałszowanie historii.

Na tej podstawie opracowano nowy projekt nowelizacji ustawy o symbolach narodowych. Jego status wciąż jest otwarty i od czasu podsumowania konsultacji, resort kultury nie podał żadnych informacji o postępie prac nad nowelizacją. Obietnicy przyznajemy ocenę „w trakcie realizacji”. Co prawda projekt powstał, nie wiadomo, jednak kiedy zostaną podjęte dalsze prace legislacyjne związane z nowelizacją.

5. Większe nakłady finansowe na opiekę nad zabytkami - [częściowo zrealizowana]

W programie PiS z 2019 roku znalazła się obietnica dotycząca zabytków materialnych i dziedzictwa niematerialnego. Do tych drugich należą zwyczaje, przekaz ustny, wiedza czy też umiejętności. Istnieje także lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego kraju, na której znalazł się taniec polonez, bartnictwo, czy też chodzenie z kozą na Kujawach.

Jak wynika z udostępnionych nam danych, w 2015 roku na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wydano ponad 97 mln zł. Od tego czasu nastąpił znaczący wzrost.

W 2019 roku, z którego pochodzi analizowana przez nas obietnica, na ochronę zabytków wydano ponad 150 mln zł. W obecnym roku jest to 201 mln zł, a w zeszłym było to 221 mln zł. Między 2019 a 2023 rokiem nie doszło więc do podwojenia kwoty wydatków na ten cel. Nakłady wzrosły o około 34 proc. Dlatego obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną.

