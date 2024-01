"Pan ma rozdwojenie jaźni?" Gorąco podczas przesłuchania Sasina przed komisją śledczą

Jacek Sasin stanął przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych, które się nie odbyły. Już na początku przesłuchania doszło do spięcia między byłym wicepremierem a przewodniczącym komisji Dariuszem Jońskim. Sasinowi nie zezwolono na swobodną wypowiedź, co wzbudziło sprzeciw polityków PiS. Były minister starł się m.in. z posłem Konfederacji Witoldem Tumanowiczem.

Jacek Sasin przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

W opinii polityków koalicji rządzącej i wielu komentatorów to Jacek Sasin, jako minister kontrolujący spółki Skarbu Państwa, nadzorował przygotowania do tzw. wyborów kopertowych. Z tego względu Dariusz Joński poinformował wcześniej, że rozważa rozciągnięcie przesłuchania byłego ministra na dwa dni.

Członkowie komisji odrzucili wniosek Sasina o swobodną wypowiedź, co było konsekwencją doświadczeń z przesłuchaniami byłych wiceministrów aktywów państwowych Artura Sobonia i Tomasza Szczegielniaka. Pierwszy na większość pytań odpowiadał formułką, że wszystko, co chciał powiedzieć, zawarł już w swobodnej części wypowiedzi, drugi zaś odczytywał swoje stanowisko z kartki.

Sasin starł się z Tumanowiczem

W pewnym momencie do zadawania pytań przeszedł poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. - Dlaczego nie zmieniliście tego kodeksu w kierunku możliwości przeprowadzenia w przyszłości wyborów wyłącznie korespondencyjnych, skoro były one w rzeczywistości takie zbawienne i mogły być przeprowadzone? - zapytał Sasina.

- Pan mnie teraz o ustawę. Pan mnie pyta jako posła? Jako kogo? Nie rozumiem, w jakiej roli pan mnie pyta... - odpowiedział były minister. - Pan ma rozdwojenie jaźni, przepraszam? Pytam pana jako i posła, i osobę, która jest we władzach partii przez osiem ostatnich lat oraz wicepremiera... - zripostował Tumanowicz.

To nie był koniec starcia z posłem Konfederacji. Witold Tumanowicz zapytał, czy Jacek Sasin żartował ze swoimi współpracownikami, że "siedzieć pójdzie premier, bo on nic nie podpisywał". - Czy to prawda? - pytał parlamentarzysta. - Miałem wrażenie, że przychodzę stanąć przed poważną komisją... po tym pytaniu straciłem tę nadzieję - odparł Sasin.

Źródło: Radio ZET