Panika w PiS. „Co ci z Konfy zrobili?”

Wybory parlamentarne 2023 zostały wygrane przez PiS – wynika z sondażu late poll. Jest to jednak zwycięstwo pyrrusowe: Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 198 mandatów, do uzyskania większości parlamentarnej potrzeba 231 posłów. Nawet koalicja z Konfederacją nie da PiS trzeciej kadencji: łącznie obie formacje zdobyły według wstępnych danych 212 mandatów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą miały łącznie 248 posłów.

SPRAWDŹ: AKTUALNE WYNIKI WYBORÓW AKTUALIZOWANE NA ŻYWO

PiS rozczarowany Konfederacją. „Słabizna, straceni koalicjanci”

- Przed nami pytanie, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Tego w tej chwili nie wiemy, ale musimy mieć nadzieję i musimy wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy w opozycji, to ten projekt będziemy realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono - powiedział w niedzielny wieczór prezes PiS Jarosław Kaczyński. Głosy w kuluarach były znacznie mniej stonowane – politycy nie kryli rozżalenia porażką.

Oglądaj

- Jest gorzej niż myśleliśmy - przyznał w rozmowie z dziennikarzem WP jeden z bardziej znanych polityków PiS. Prawo i Sprawiedliwość liczyło, że zdobędzie znacznie więcej mandatów – oczekiwania mówiły o poparciu wyższym niż wynikającym z sondaży exit poll i late poll o kilka punktów procentowych.

- Wstydzić się będą ci, którzy przed wyborami wmawiali wszystkim, że będziemy mieć „czwórkę z przodu” – powiedział WP członek PiS. Według części członków sztabu wyborczego wyniki przedwyborczych sondaży były dla formacji zaniżone, a partia miała zdobyć ponad 40 procent poparcia.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości liczyli, że władzę uda się zdobyć dzięki koalicji z Konfederacją. To ugrupowanie zyskało jednak według sondażu late poll tylko 14 mandatów – znacznie za mało, żeby po połączeniu sił zbliżyć się do granicy 231 „szabel”.

- Co ci z Konfy zrobili? Przecież my nawet z nimi nie mamy o czym rozmawiać. Słabizna, straceni koalicjanci – załamywał ręce w rozmowie z WP jeden z uczestników wieczoru wyborczego PiS.