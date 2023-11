„Partia Kaczyńskiego się rozsypie”. PiS czeka sukcesja?

PiS żyje nie tylko powyborczym układem sił w parlamencie, ale też dyskusjami na temat wewnętrznego przywództwa. Jarosław Kaczyński zapowiedział w 2021 roku, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję szefa partii.

Ardanowski: „PiS nie może być oparte tylko o Kaczyńskiego”

Mimo że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu, trudno mówić o zwycięstwie. Wszystko wskazuje na to, że niebawem rządy przejmie dotychczasowa opozycja: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. W PiS pojawiają się więc głosy na temat konieczności zmian personalnych. Według szefa Gabinetu Prezydenta RP Marcina Mastalerka część polityków jeszcze rządzącej partii przyznaje, że Jarosław Kaczyński powinien rozpocząć proces sukcesji.

Wieloletni poseł PiS i doradca Andrzeja Dudy Jan Krzysztof Ardanowski zdobył się na wyznanie. – Uznaję pewną wielkość Kaczyńskiego. Ale nie może być nasza partia oparta tylko o Kaczyńskiego, czyli jednego człowieka, starzejącego się. PiS musi wyciągnąć wnioski z wyborów, musi stanąć w prawdzie i przygotować się do następnych rozgrywek, czyli wyborów samorządowych i europejskich, a może i przedterminowych do Sejmu i Senatu – przekazał w rozmowie z Super Expressem.

Były minister rolnictwa uważa, że prezes jego partii musi dać jasny sygnał do sukcesji. – Kaczyński powinien wiedzieć, że kiedy go zabraknie, partia się rozsypie. I powinien wiedzieć o tym, że musi przygotować kogoś innego, może jakieś kolegialne ciało, żeby przejmowali odpowiedzialność za partię. Jeśli nie będzie tego wszystkiego, tej analizy powyborczej, to PiS pójdzie w niebyt lub stanie się partią bardzo małą znaczącą. Kaczyński musi oddawać władzę w PiS i wskazywać następcę, rozszerzając kierownictwo partii nie tylko w najbliższym otoczeniu, które przecież nie zagwarantowało sukcesu w wyborach. Trzeba szukać nowych, młodszych, muszą być naturalne procesy wyłaniające nowych liderów – przekonuje.

Jarosław Kaczyński po raz ostatni stanął na czele PiS

Jarosław Kaczyński pełni funkcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości od stycznia 2003 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku swojego brata, Lecha. Lider partii rządzącej przyznał w 2021 roku, że ostatni raz staje na czele ugrupowania. Podczas VI Kongresu PiS za kolejnym wyborem Kaczyńskiego opowiedziało się 1245 delegatów, 18 było przeciwko, a 5 wstrzymało się od głosu.

Kadencja Jarosława Kaczyńskiego zakończy się w 2025 roku. Jako jego najprawdopodobniejszych następców wymienia się: premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudę, ministra obrony Mariusza Błaszczaka czy byłą premierkę Beatę Szydło.

Źrodło: Radio ZET/Super Express