Partie stracą miliony? Przekroczono ważny termin

PKW może utrudnić funkcjonowanie ugrupowań politycznych. Partie miały po wyborach otrzymać pieniądze z subwencji w łącznej wysokości 84,2 mln zł. PiS przypadło 25,9 mln zł, PO - 23,9 mln, Nowej Lewicy - 9,8 mln, Konfederacji - 8,4 mln, a PSL i Polsce 2050 - po 7,5 mln.

PKW spóźniła się. W tle ogromne pieniądze

Państwowa Komisja Wyborcza jest zobowiązana m.in. do rozpatrywania sprawozdań finansowych ugrupowań politycznych. Ustawa stanowi, że do 31 marca każdego roku mają one czas na złożenie dokumentów za ubiegły rok. Następnie PKW ma 6 miesięcy, by przyjąć je bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień lub odrzucić.

Termin ten minął z końcem września. "Rzeczpospolita" ustaliła, że PKW dotąd nie rozpatrzyła dokumentów. Cytowany przez dziennik dział prasowy Krajowego Biura Wyborczego poinformował, że "obecnie trwa analiza sprawozdań finansowych i oczekiwanie na wyjaśnienia partii politycznych, do których skierowano pytania związane ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi i informacjami o otrzymanej subwencji".

Urzędnicy zapewniają, że badanie sprawozdań finansowych partii politycznych za 2022 rok rozpoczęto niezwłocznie po ich złożeniu, "lecz zostały one znacznie spowolnione w okresie, gdy Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze wykonywały zadania związane z przeprowadzeniem wyborów, które wymagały zaangażowania wszystkich sił, którymi Krajowe Biuro Wyborcze dysponuje".

Czy partie otrzymają pieniądze? Sprawa jest paląca, tym bardziej że kwoty są rekordowe, a to głównie za sprawą najwyższej w III RP frekwencji w ostatnich wyborach. Zgodnie z przepisami, w obliczeniach kwot liczy się każdy głos.

