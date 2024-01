Patryk Jaki obraził Szymona Hołownię. Zawiadomiono prokuraturę

Nie milkną echa skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy nie uznają wyroków wymierzonych im w związku z tzw. aferą gruntową i kreują się na więźniów politycznych. Sam marszałek Sejmu przyznał, że choć mandat poselski Kamińskiego został wygaszony, status Wąsika pozostaje niejasny. Szymon Hołownia stwierdził podczas konferencji prasowej, że "mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu". Spór wokół skazanych przeniósł się także do Sądu Najwyższego, bowiem szef jednej z izb nie uznaje decyzji prezeski SN w sprawie byłych polityków PiS.

Hołownia odniósł się do sprawy Kamińskiego i Wąsika. Jaki go obraził

Szymon Hołownia przedstawił swoje spostrzeżenia odnośnie do tej sytuacji na Twitterze/X. "1. Panowie Wąsik i Kamiński są przestępcami. 2. Postanowienie o wygaszeniu ich mandatów zostało im doręczone 28.12. 3. Przestępcy ci mieli prawo odwołać się do SN, co im umożliwiłem. 4. SN, dotknięty deformami Ziobry, pogrążył się w proceduralnym chaosie. 5. Gdy otrzymam komplet orzeczeń, podejmę wynikające z nich kroki. 6. Procedura ta nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności" - napisał w czwartek.

W piątek posłowie Suwerennej Polski poinformowali, że składają zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia przestępstwa przez Hołownię. Chodzi o procedurę przekazania do Sądu Najwyższego dokumentów z postanowieniami o wygaszeniu mandatów poselskich.

Co więcej, marszałek Sejmu został zaatakowany przez Patryka Jakiego. "TVN-owski pajac najpierw sam bezprawnie obalił prerogatywy prezydenta, potem sam zgodził się na wniosek do SN, a teraz decyzji tego SN nie uznaje, bo nie jest po jego myśli. Macie swoją »praworządność«. Hołownia w sposób oczywisty popełnia przestępstwo przekroczenia uprawnień" - napisał europoseł.

Jest zawiadomienie do prokuratury ws. wpisu Patryka Jakiego

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ocenił, że Jaki tą wypowiedzią znieważył konstytucyjny organ państwa polskiego. "Składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Patryka Jakiego art 226 kk § 3 kodeksu karnego: Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności" - napisali na Facebooku przedstawiciele organizacji.

Jak przypomnieli, "Patryk Jaki został pozbawiony immunitetu w Parlamencie Europejskim w związku z procesem karnym, w którym oskarżyliśmy go o rozpowszechnianie treści rasistowskich".

Źródło: Radio ZET/Twitter/Facebook