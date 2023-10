Paweł Kukiz ocenił wyniki wyborów i referendum. "Dali się zrobić w konia"

Wybory parlamentarne 2023 przeszły do historii. Państwowa Komisja Wyborcza podała we wtorek oficjalne wyniki ze wszystkich obwodowych komisji. Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość (35,38%), ale nie uzyskało większości w Sejmie. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska (30,7%), na podium znalazła się też Trzecia Droga (14,4%). W sejmowych ławach zobaczymy także posłów Lewicy (8,61%) i Konfederacji (7,16%).

Paweł Kukiz w ramach umowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim startował z list Zjednoczonej Prawicy. Muzyk uzyskał 43 292 głosy z pierwszego miejsca w Opolu i odnowił mandat na kolejną kadencję. Oprócz lidera, do Sejmu dostali się również sekretarz partii Kukiz'15 Marek Jakubiak i poseł Jarosław Sachajko, a także współpracujący z nim np. minister w KPRM Agnieszka Ścigaj i działaczka społeczna Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Paweł Kukiz jest zadowolony z wyniku wyborów

Lider Kukiz'15 jest zadowolony ze swojego wyniku i wyniku swoich współpracowników. Przyznał, że "żałuje, iż nie udało się odnowić mandatu posłowi Stanisławowi Żukowi". Dodał, że "udało się wprowadzić tylu posłów, że można by stworzyć koło". Paweł Kukiz nie potrafił jednak odpowiedzieć, czy takie koło powstanie i czy też przystąpi do klubu PiS.

- Najważniejsze jest to, że ciągle żywe będą nasze idee, w tym referenda - mówił lider. Polityk odniósł się także do faktu, że frekwencja w referendum ogólnokrajowym, które odbyło się razem z wyborami, wyniosła 40,91 procent, co oznacza, że jego wynik nie jest wiążący. - Obywatele dali się zrobić w konia, po prostu - ocenił Kukiz.

- Referendum nie miało wpływu na wynik wyborczy, ale ma potężny wpływ na umożliwienie Unii Europejskiej wydanie dyrektyw ws. migracji i Unia powoła się na to, że 60 procent Polaków nie ma nic przeciwko temu, aby te kwoty uchodźców przyjmować - dodał.