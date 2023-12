Pawłowicz pisze do Bodnara. Ostry wpis w sieci. "Wzywam"

Krystyna Pawłowicz opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym zwróciła się do Adama Bodnara. Wezwała nowego ministra sprawiedliwości "do odstąpienia od planów złamania polskiej konstytucji".

"Łamie pan swą niedawno złożoną przysięgę «dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom RP». Konstytucję wykonują ustawy Sejmu, a nie akty administracji" - czytamy w poście na Twitterze.

Bodnar szefem MS. Pierwsze decyzje nowego ministra

Jak podało w piątek Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, szef MS i Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w rozporządzeniu: "Regulamin urzędowania sądów powszechnych".

W rozmowie z PAP wyjaśnił, że zmiana "polega na dodaniu zapisu, że sędziowie w swoich orzeczeniach uwzględniają orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".

To i tak wynika z obowiązującego prawa, więc jest to zmiana symboliczna. Ma ona na celu pokazanie, że traktujemy poważnie orzeczenia TSUE i ETPC, a nie ignorujemy ich. Tym bardziej, że tych orzeczeń było dużo i dotyczyły kwestii obsady sądów - Adam Bodnar

Druga kwestia zawarta w projekcie zmiany rozporządzenia "Regulamin urzędowania sądów powszechnych", dotyczy obowiązku uwzględniania pierwszeństwa i bezpośredniego stosowania prawa unijnego i międzynarodowego przy sporządzaniu orzeczeń oraz uzasadnień sędziowskich.

- Jeśli ktoś składa wniosek o wyłączenie sędziego, powołanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa, to taki wniosek nie może być rozpoznawany przez innego sędziego, który podlega wyłączeniu, czyli przez innego neosędziego. Chodzi o to, żeby do Systemu Losowego Przydziału Spraw nie włączać neosędziów. Ma to na celu zapobieganiu sytuacji, w której o wyłączeniu sędziego będą orzekali ci sędziowie, którzy mogą mieć podobny problem w kontekście swojej nominacji" - zauważył minister.

Źródło: Radio ZET/PAP/Twitter