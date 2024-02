Pawłowska obejmuje mandat po Kamińskim. Poseł PiS: To niepoważne

Monika Pawłowska wyszła z gabinetu marszałka Sejmu Szymona Hołowni. W rozmowie z dziennikarzami potwierdziła, że przejmie mandat po Mariuszu Kamińskim. - Czuję się członkiem PiS. Po ślubowaniu chciałabym przystąpić do klubu - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami. Zapewniła też, że jeśli klub nie wyrazi zgody na przyjęcie jej, pozostanie posłanką niezrzeszoną.

Na ten moment Pawłowska nie poinformowała o tym, kiedy złoży ślubowanie. - Tego jeszcze z marszałkiem Sejmu nie ustaliliśmy, więc nie będziemy tutaj wypuszczać żadnych kaczek dziennikarskich - powiedziała.

Monika Pawłowska w Sejmie: Zrobiliście ze mnie demona

Pawłowska była też pytana o kwestie jej wiarygodności. Przypomnijmy bowiem, że swoją karierę zaczynała w klubie Lewicy, następnie współpracowała z Porozumieniem Jarosława Gowina, a ostatecznie trafiła do struktur Prawa i Sprawiedliwości. - Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. To państwo zrobiliście ze mnie demona. Jeśli zarzucacie mi jakąkolwiek zmianę w poglądach, to proszę bardzo - powiedziała.

W kontekście Mariusza Kamińskiego Monika Pawłowska była pytana o to, czy przyjmując mandat przyznaj, że były szef CBA nie jest już posłem. - Ja nic nie przyznaję, ja tylko odpowiadam na pismo marszałka Sejmu - powiedziała.

Pawłowska przejmie mandat po Kamińskim. Czarnek komentuje

Przemysław Czarnek, lider lubelskich struktur PiS został zapytany o sprawę przez dziennikarzy Wirtualnej Polski. - Uważam, że mandat, który obejmuje pani Pawłowska jest nielegalny. Tak też uważa Sąd Najwyższy. Obejmowanie 461, mandatu w Sejmie, wbrew wcześniejszym deklaracjom pani Pawłowskiej, jest po prostu niepoważne. Ale to jej wybór - powiedział.

Czarnek zapewnił też, że "w tej sytuacji Monika Pawłowska nie będzie kandydowała do Sejmiku Województwa Lubelskiego z listy PiS". - Ciekawe, czym przekonał panią Pawłowską pan Hołownia. Pewnie niebawem się przekonamy - mówił Przemysław Czarnek.

Pierwsze informacje o tym, że Pawłowska planuje objąć mandat po Kamińskim, pojawiły się na początku lutego. Jak informowała wówczas Wirtualna Polska, spodziewali się tego sami politycy Prawa i Sprawiedliwości. - W partii była taka obawa - przyznawali wówczas posłowie.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska