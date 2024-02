Monika Pawłowska, choć przez lata była związana z Lewicą i z jej list w 2019 roku weszła do Sejmu, stała się bohaterką jednej z najbardziej spektakularnych wolt w polskiej polityce. W 2021 roku przeszła do będącego wtedy w rządzie Porozumienia Jarosława Gowina, a gdy partia ta opuściła koalicję, opuściła ją także Pawłowska.

Ostatecznie posłanka, po epizodzie z byciem niezrzeszoną, sprzymierzyła się z PiS. Jesienią ubiegłego roku startowała z list partii Jarosława Kaczyńskiego do Sejmu. Nie dostała się, ale po jakimś czasie znów było o niej głośno. Wszystko dlatego, że wskutek wygaszenia mandatu skazanego (i ułaskawionego przez prezydenta) Mariusza Kamińskiego to właśnie Pawłowska jest tą, która w świetle przepisów może zająć jego miejsce.

Pawłowska przejmie mandat po Kamińskim? Czarnek komentuje

Pawłowska na razie nie podjęła decyzji, podkreślając, że "ma na nią kilka dni". Jak ustaliła Wirtualna Polska, była posłanka - jeśli przyjmie mandat - nie zostanie przyjęta do klubu parlamentarnego PiS. Z kolei Andrzej Stankiewicz w ostatnim odcinku programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" przekazał informacje, że Pawłowska ma negocjować z Trzecią Drogą w kontekście ewentualnej przynależności klubowej w Sejmie.

Głos w sprawie zabrał już m.in. Przemysław Czarnek. - Tylko od pani Moniki Pawłowskiej zależy to, czy skorzysta z zaproszenia marszałka Szymona Hołowni do objęcia 461. mandatu w Sejmie, czy też będzie kandydować do Sejmiku Województwa Lubelskiego. To będzie wyłącznie jej decyzja - podkreślił w rozmowie z WP były minister edukacji i nauki, a także poseł z Lubelszczyzny.

Jeśli pani Pawłowska nie obejmie mandatu w Sejmie, to będzie dla niej zarezerwowane miejsce do sejmiku. A jeśli nie będzie chciała kandydować do sejmiku, to mamy alternatywę dla tej listy - Przemysław Czarnek

WP ustaliła też, że Pawłowska otrzymała propozycje kandydowania z listy PiS do sejmiku lubelskiego, ale miała jej nie przyjąć, bo "miała zostać na nią wpisana wbrew swojej woli", a sama nie chciała być uczestniczką frakcyjnych gier w ugrupowaniu. Wiadomo również, że odwiedziła Nowogrodzką i rozmawiała z prezesem. Kaczyński zresztą sam wcześniej zapowiadał - reagując na sugestię o nowych osobach w parlamencie - że "nie ma żadnego wolnego mandatu".

Pawłowska: otrzymała pismo od marszałka, odpowiem do piątku

Warto dodać, że sama zainteresowana skomentowała zamieszanie wokół jej osoby w sobotnim wpisie w mediach społecznościowych. Czy jest on zapowiedzią przyjęcia przez nią mandatu?

"Dziękując za wszystkie przesłane pytania i wykonane telefony, odpowiadając na wysokie zainteresowanie, informuję, że wczoraj otrzymałam od marszałka Szymona Hołowni pismo dotyczące objęcia mandatu poselskiego. Do piątku odpowiem na pismo pana marszałka" - zapowiedziała Pawłowska. WP ustaliła, że decyzja miała już zostać podjęta, a polityczka ogłosi ją nawet wcześniej niż w piątek.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska