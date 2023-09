Pełne listy PiS do Sejmu 2023. Kandydaci, okręgi wyborcze

Pełne listy PiS do Sejmu 2023. Po prezentacjach liderów list przez opozycję zalążki swoich list zaprezentowało w czwartek 31 sierpnia też Prawo i Sprawiedliwość.

Jeśli chodzi o Sejm, to kandydaci PiS i innych partii do izby niższej parlamentu zawalczą o mandaty poselskie w 41 okręgach wyborczych. Kaczyński ogłosił w czwartek wyłącznie „jedynki” PiS, czyli liderów, którzy zajmą najbardziej uprzywilejowane miejsca na listach wyborczych partii rządzącej.

Pełne listy PiS do Sejmu 2023

Pełne listy PiS, jak zapowiedział w centrali partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie rzecznik partii, poseł Rafał Bochenek, będą znane już "w najbliższy weekend (2-3 września – red.) w poszczególnych okręgach, łącznie z kandydatami w wyborach do Senatu".

Pojawiły się zaskoczenia – sam prezes PiS wystartuje z okręgu w Kielcach, a nie z Warszawy, jak czynił to do tej pory. Listy PiS do Sejmu 2023 w stolicy będzie otwierał minister kultury, były wicepremier Piotr Gliński. Jak oceniał w Radiu ZET minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (jedynka PiS w okręgu nr 6 - Lublin - red.), taka decyzja Kaczyńskiego ma skutkować "pociągnięciem" całej listy i zdobyciem maksymalnie dużej liczny mandatów w Świętokrzyskiem, regionie przychylnie nastawionym do partii rządzącej.

Listy PiS [Kandydaci, okręgi]

PiS postawiło w "jedynkach" na sprawdzonych w Sejmie i rządzie urzędników oraz doświadczonych działaczy partii. Na tym tle wyróżnia się szczególnie jedna kandydatura - Pawła Kukiza. Ogłoszenie jego startu z listy PiS dopełnia procesu stopniowego uzależniania kariery politycznej byłego muzyka od PiS. Powalczy on mandat posła po raz trzeci.

Listy PiS 2023 będą stopniowo uzupełniane o pozostałych kandydatów. Jedynki na listach PiS w 41 okręgach przed wyborami do Sejmu prezentują się następująco:

Legnica – okręg nr 1

Elżbieta Witek

Wałbrzych – okręg nr 2

Marcin Gwóźdz

Wrocław, okręg nr 3

Mirosława Stachowiak-Różecka

Bydgoszcz – okręg nr 4

Paweł Szrot

Toruń – okręg nr 5

Krzysztof Szczucki

Lublin – okręg nr 6

Przemysław Czarnek

Chełm – okręg nr 7

Mariusz Kamiński

Zielona Góra – okręg nr 8

Marek Ast

Łódź – okręg nr 9

Zbigniew Rau

Piotrków Trybunalski – okręg nr 10

Antoni Macierewicz

Sieradz – okręg nr 11

Joanna Lichocka

Chrzanów – okręg nr 12

Rafał Bochenek

Kraków – okręg nr 13

Małgorzata Wassermann

Nowy Sącz – okręg nr 14

Ryszard Terlecki

Tarnów – okręg nr 15

Anna Pieczarka

Płock – okręg nr 16

Kamil Bortniczuk

Radom – okręg nr 17

Marek Suski

Siedlce – okręg nr 18

Maria Koc

Warszawa (I) – okręg nr 19

Piotr Gliński

Warszawa II (podwarszawski) – okręg nr 20

Mariusz Błaszczak

Opole – okręg nr 21

Paweł Kukiz

Krosno – okręg nr 22

Marek Kuchciński

Rzeszów – okręg nr 23

Zbigniew Ziobro

Białystok okręg nr 24

Jacek Sasin

Gdańsk – okręg nr 25

Kacper Płażyński

Gdynia – okręg nr 26

Piotr Müller

Bielsko-Biała – okręg nr 27

Stanisław Szwed

Częstochowa – okręg nr 28

Lidia Burzyńska

Gliwice – okręg nr 29

Bożena Borys-Szopa

Rybnik – okręg nr 30

Bolesław Piecha

Katowice – okręg nr 31

Mateusz Morawiecki

Sosnowiec – okręg nr 32

Ewa Malik

Kielce – okręg nr 33

Jarosław Kaczyński

Elbląg – okręg nr 34

Leonard Krasulski

Olsztyn – okręg nr 35

Janusz Cieszyński

Kalisz – okręg nr 36

Marlena Maląg

Konin – okręg nr 37

Zbigniew Hoffmann

Piła – okręg nr 38

Krzysztof Czarnecki

Poznań – okręg nr 39

Szymon Szynkowski vel Sęk

Koszalin – okręg nr 40

Czesław Hoc

Szczecin – okręg nr 41