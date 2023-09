Pierwsza polska elektrownia atomowa. Jest termin podpisania umowy

Jak dowiedzieli się dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, w środę zostanie podpisana umowa na budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, która ma powstać na Pomorzu, w gminie Choczewo (powiat wejherowski).

gmina Choczewo (powiat wejherowski, woj. pomorskie)

Pod dokumentem złoży podpisy zarząd spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz kierownictwo amerykańskiej firmy Westinghouse. W uroczystości wezmą udział premier Mateusz Morawiecki i ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Elektrownia jądrowa w Polsce. Ważny krok do rozpoczęcia budowy

Drogę do zatwierdzenia umowy otworzyło wydanie w ostatnich dniach decyzji środowiskowej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Poinformowała o niej w ubiegły piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Pod koniec sierpnia tego roku Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły do wojewody pomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. To jeden z najważniejszych kroków do rozpoczęcia budowy.

Firma Westinghouse ma postawić na Pomorzu swoją najnowocześniejszą elektrownię, zasilaną reaktorem wodnym ciśnieniowym o symbolu AP1000. Pierwszy amerykański reaktor jądrowy tego typu ruszył w 2018 roku w Chinach, w elektrowni Siamen. Cztery kolejne reaktory AP1000 mają być uruchomione w USA. Budowa elektrowni w gminie Choczewo ma zakończyć się w 2033 roku.

Polska elektrownia atomowa. Szczegóły ustaleń

W lutym tego roku w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisano wstępną umowę pomiędzy spółką Polskie Elektrownie Jądrowe oraz firmami Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland (Westinghouse).

Dokument ten regulował zakres prac przedprojektowych dotyczących budowy polskiej elektrowni atomowej i obejmował 10 głównych obszarów, m.in. opracowanie modelu realizacji inwestycji, przygotowanie oceny bezpieczeństwa, programu kontroli jakości oraz identyfikację potencjalnych dostawców z naciskiem na firmy z Polski. - Umowa pozwoli nam się czuć bezpiecznie w kolejnych latach - mówiła wówczas minister klimatu i środowiska.

Podpisana w lutym umowa pozwoliła Polskim Elektrowniom Jądrowym oraz Westinghouse rozpocząć pierwsze prace przedprojektowe jeszcze przed uzgodnieniem najważniejszej umowy wykonawczej, do podpisania której dojdzie w środę.