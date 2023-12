Pierwsze decyzje nowego ministra sprawiedliwości. Wniosek trafił do Tuska

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę po godz. 9 nowy rząd Donalda Tuska. Uroczystość trwała nieco ponad godzinę. Premier oraz ministrowie składali po kolei ślubowanie i podpisywali dokument z rotą przysięgi.

Bodnar zastąpił Ziobrę. Podjął już pierwsze decyzje

Jednym z członków gabinetu jest Adam Bodnar. Były Rzecznik Praw Obywatelskich, a obecnie senator z jednego z warszawskich okręgów objął funkcję ministra sprawiedliwości. Nowy szef MS poinformował na Twitterze o swoich pierwszych decyzjach po objęciu urzędu.

"Jedna z moich pierwszych decyzji jako Ministra Sprawiedliwości - wniosek do Premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej" - napisał. Do wpisu dołączył zdjęcie z gabinetu w siedzibie resortu, na którym podpisuje dokument. "Do gabinetu Ministra i innych pomieszczeń wróciły flagi Unii Europejskiej" - dodał Bodnar.

Prokuratura Europejska. Czym jest?

Prokuratura Europejska, która rozpoczęła działalność 1 czerwca 2022 prowadzi sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na podatku VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Do tej pory do będącej organem Unii Europejskiej Prokuratury Europejskiej przystąpiły 22 kraje UE, zaś nie przystąpiło pięć - Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania.

Prokuratura Europejska to urząd o strukturze dwupoziomowej. Pion strategiczny tworzą: Europejski Prokurator Generalny odpowiedzialny za zarządzanie EPPO (European Public Prosecutor’s Office) i organizowanie jej prac oraz kolegium prokuratorów odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w kwestiach strategicznych.

Pion operacyjny tworzą: delegowani prokuratorzy europejscy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań przygotowawczych i ściganie oraz stałe izby, które monitorują postępowania przygotowawcze i nadają im kierunek oraz podejmują decyzje operacyjne.

Źródło: Radio ZET/PAP/Twitter