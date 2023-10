Pierwsze szczegóły powyborczego planu KO. „Tam będzie tsunami”

Wybory parlamentarne 2023 wygrała co prawda Zjednoczona Prawica, jednak nie zdobyła wystarczającej liczby mandatów, żeby móc samodzielnie rządzić. Niższy niż spodziewany wynik Konfederacji sprawił, że już podczas wieczoru wyborczego pojawiły się głosy, że większościowej koalicji nie uda się stworzyć. „Co ci z Konfy zrobili?” – komentowali politycy PiS. Poseł KO Borys Budka zapowiedział, co zrobi opozycja, gdy ustanowi rząd.

„Tam będzie tsunami ekspertów”. KO o spółkach Skarbu Państwa

Borys Budka zapowiedział w WP, że „przestępcy” z rządu PiS zostaną dokładnie rozliczeni. Ma to dotyczyć wszystkich, który wydatkowali pieniądze publiczne niezgodnie z prawem. Jako przykład jeden z liderów Platformy Obywatelskiej podał Fundusz Sprawiedliwości, powołany w celu pomocy ofiarom przestępstw. W praktyce służył on między innymi dotowaniu kół gospodyń wiejskich.

Spokojnie spać nie może także kadra zarządzająca spółkami Skarbu Państwa, wśród której prym wiodą nominaci PiS. Budka zapowiedział, że stery zostaną przekazane specjalistom. Przeprowadzony zostanie także audyt działań dotychczasowego kierownictwa.

- Tam będzie tsunami ekspertów. Ci, którzy wydatkowali środki niezgodnie z prawem, też muszą wiedzieć, że zostaną rozliczeni – stwierdził Budka. Fundacje należące do spółek Skarbu Państwa zaangażowały się między innymi w kampanię referendalną, przed wyborami pojawiły się także zarzuty, że Orlen celowo zaniżał ceny paliw, żeby obniżyć oficjalny wskaźnik inflacji.

Poseł Koalicji Obywatelskiej dodał, że na zmiany mogą szykować się także pracownicy telewizji publicznej. Także i tam ma dotrzeć kadrowe „tsunami”. - To, co robiono przez ostatnie osiem lat, a zwłaszcza w tej kampanii wyborczej, to były metody Putina i Łukaszenki – podsumował Budka. Zmianę widać było po ogłoszeniu wyborów – Danuta Holecka zaskoczyła widzów, prowadząc wieczór wyborczy.